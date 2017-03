Vilja Toomast võib sel korral valimistest kõrvale jääda

Vilja Toomast. (Foto: Postimees/Scanpix)

Endine tipp-poliitik Vilja Toomast võib esmakordselt valimistest kõrvale jääda. Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) palliatiivravi keskuse psühholoogina tööd alustanud Toomast ütles, et ei ole veel otsustanud, kas soovib kohalikel valimistel kandideerida.

"Ma ei ole seda veel absoluutselt otsustanud ja sinna on veel natuke aega. Üks asi korraga. Kuna Reformierakonnal ei ole veel nimekirjad paigas, siis ei ole mõtet sel teemal veel spekuleerida," ütles Toomast.

"Minu teada see enne märtsi lõppu küll ei toimu või isegi hiljem veel. Sõltub, kuidas see programm valmis saab ja millal on nõusolekud esinumbrite osas saavutatud," lisas ta.

Toomast rääkis, et oma poliitilist tegevust jätkab ta Reformierakonna Nõmme piirkonna esimehena.

Ta rõhutas, et hetkel tahaks ta uude ametisse sisse elada ja intervjuusid mitte jagada.

Aastatel 1997-2012 oli Toomast Keskerakonna liige. Alates 2013. aastast kuulub ta Reformierakonda.

Toomast oli asendusliikmena riigikogu liige kuni Reformierakonna juhitud valitsuse lagunemiseni. 2009-2014 oli ta Euroopa Parlamendi liige. Toomast kuulus ka X ja XI riigikogu koosseisu.