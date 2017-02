Uudistepäeva kokkuvõte 22. veebruaril

22. veebruar ERRi uudistes. (Foto: ERR)

President Kersti Kaljulaid ütles vabariigi aastapäeva eel antud intervjuus Vikerraadiole, et ilmselt on inimestele vähe selgitatud seda, et kõik ei ole kunagi kõik võrdsed oma sissetulekutelt ega peagi seda olema. Küsimusele, mis on Eesti riigis kehvasti, vastas Kaljulaid, et natuke liiga palju on kurjust ja liiga palju on sildistamist.

"Ja võib-olla ei ole püütud selgitada inimestele seda, et me ei ole kunagi kõik võrdsed oma sissetulekutelt ja ei peagi seda olema. Aga see ei ole ka riigi ülesanne seda tagada. Riigi ülesanne on tagada, et põhilised asjad - haridus, tervishoid, sotsiaalteenused - oleks kättesaadavad kõigile," märkis riigipea.

"Et sa ei peagi nii väga muretsema oma palga pärast. Kahtlemata on aeg-ajalt kurb, kui ei jätku. Aga vähemalt sa tead, et põhivajadused on sinu ja sinu pere jaoks kaetud. Seda peab see riik suutma," lisas ta.

Tallinna linnapea ülesandeid täitev keskerakondlane Taavi Aas tunnistas, et ta ei tea, mis asjaoludel kuuluvad linna infokanalite Pealinn ja Stolitsa domeenid Keskerakonnale.

"Ma ei mäleta, mis aastast see niimoodi on. Kindlasti oleks parem kui domeenid kuuluksid Tallinna linnale. Paraku see nii on," ütles Aas kolmapäeval linnavalitsuse pressikonverentsil.

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles ERR-i uudisteportaalile, et ratifitseeritud lepe on samm selle suunas, et kui peaks laevakaitsjate tagasi toomise puhul olema lahendus vahetus, siis on juriidilised takistused sellel teel eemaldatud.

"See loob eelduse ja võimaluse mingil ajahetkel seda rakendades meie laevakaitsjad vahetada, aga see ei ole automaatne. Paraku kõik need protseduurid on olnud väga aeganõudvad. Oluline on jätkata välisministeeriumi poolt neid tegevusi mida nad on teinud," lausus Mihkelson.

Mihkelson ütles, et temal etteheiteid sel teemal diplomaatidele ja välisministeeriumile ei ole ning tema hinnangul on kasutatud kõiki võimalusi, et mehi koju tuua.

Seoses tugeva tuulega tekkinud raskete jääolude tõttu Rukkirahu kanalis on laevaliiklus Hiiumaa liinil vähemalt kella 19-ni peatunud. Parvlaevade Regula ja Leiger kaptenite sõnul on jäämassid hakanud kanalis liikuma ja need võivad oma suure jõu tõttu suruda laevad kanali serva madalikule.

TS Laevad rõhutas teates, et nende peamiseks eesmärgiks on tagada laeva, reisijate ja sõidukite ohutus ja turvalisus. Seetõttu on ära jäänud väljumised Heltermaalt kell 12 ja Rohukülast kell 14 ning annulleeritud väljumised Rohukülast kell 15.30 ning Heltermaalt kell 16 ja 17.30.

Riigikohus ei näinud põhiseaduse rikkumist selles, et reklaamimaksu määra kehtestab kohalik omavalitsus. Riigikohtusse pöördusid Neste Eesti AS, Selver AS, JCDecaux Eesti OÜ ja Clear Channel Estonia OÜ, kes vaidlustasid Pärnu linnavalitsuse kehtestatud kohustuse tasuda reklaamimaksu, ütles riigikohtu pressiesindaja Merje Talvik ERR.ee-le.

"Ettevõtted leidsid, et põhiseadusest tulenevalt peaks reklaamimaksu määr olema sätestatud seaduses, mitte kohaliku omavalitsuse määruses," märkis ta. Riigikohtu halduskolleegium andis kassatsioonkaebuse arutamiseks üldkogule, kuid teisipäeval jättis üldkogu kaebuse rahuldamata.

Tuhanded inimesed osalesid Ukraina pealinnas Kiievis toimunud marurahvuslaste marsil, millega tähistati Maidani kolmandat aastapäeva. "Väärikuse" nime all toimunud marsil meenutati 2014. aasta revolutsioonis hukkunuid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ukraina terrorismivastase operatsiooni (ATO) staabi teatel jätkavad Kremli-meelsed võitlejad esmaspäeval algama pidanud relvarahust hoolimata kõikide kokkulepete murdmist. Möödunud ööpäeva jooksul tulistati valitsusvägede positsioonide pihta 59 korral. Haavata sai üks Ukraina sõdur, vahendas Unian.

Staabi kinnitusel kasutas vastane Mariupoli suunal 120 ja 82 mm miinipildujaid, et tulistada Šõrokõne ja Vodjane asulat. Granaadiheitjatest, suure kaliibriga kuulipildujatest ning käsitulirelvadest tulistasid Kremli-meelsed võitlejad Gnutove, Talakivka, Vodjane ja Pavlopili asulat. Taramtšuki ja Šorokõne küla tulistati ka soomukitelt.

Murdeea kohta on palju öelda. Pääsu pole kellelgi st ei rääkimisest ega eluperioodist. Tüüpiliselt kogetakse seda elus kaks korda. Teine kord lapsevanema või kõrvaltvaataja rollis. Järelikult on kõigil õigus nähtuse kohta midagi arvata.

Oma huvitava vaatenurga lisas hiljuti Dale Baran demonstreerides, kuidas võib infoajastul selle eluperioodi viha ja konfliktsus ühineda olulise mõjuga poliitiliseks jõuks. Tegemist on omamoodi tuumaenergia taltsutamise nähtusega, mille pulbitsev rahutus ei vali, kelle või mille huvides seda rakendatakse, peaasi kui saab teha midagi ebatavalist, eelistatavalt lõhkuda ja vastu seista. Dale näitab, kuidas aitas taolise purustava energia efekt Donald Trumpi.

Michael Posner Ameerika Ühendriikide Oregoni ülikoolist ja ta kolleegid ei õpetanud küll hiiri otseselt mediteerima, vaid tekitasid neil valgusega samasuguse ajuaktiivsuse, mis tekib inimestel meditatsiooni tulemusel. Selleks muundasid nad enne mõnesid närvirakke geneetiliselt, et need valguse toimel aktiviseeruksid.

ERR Novaator hakkab avaldama ESTCube-2 meeskonna veebipäevikuid, milles tuleb juttu meeskonna tegemistest ja satelliidi valmimise teekonnast.

Kadri-Ann Valdur teeb kogu meeskonna nimel ESTCube-2 esimese sissekande.

"Kevad juba paistab, kuid jõulud kestsid ESTCube-2 ruumis tänavu väga kaua – veel jaanuari keskel saabus kingipakke vajalike satelliidijuppidega. Kuu alguses jõudsid kohale trükkplaadid (printed circuit board), millele on üles ehitatud kõik satelliidi elutähtsad süsteemid (core systems). Ja nädalake hiljem saabusid ka teised satelliidi esimese prototüübi elektroonika osad: toitesüsteem ja asendikontrollsüsteemi sensorite plaat. Varsti saame esmase satelliidi prototüübi juba kokku panna!"

ERR Lahtis

ERR-i sporditoimetus on jõudnud Lahtisse, kus homme algavad järjekordsed suusatamise maailmameistrivõistlused. Kommentaatoritena on kohal Tarmo Tiisler ja Kristjan Kalkun, reporteritööd teeb Ragnar Kaasik.

Kristjan Ilves: mägi sobib mulle ja arvan, et tulevad head hüpped

Põhja suusaalade MM-il Lahtis astuvad reedel võistlustulle neli Eesti kahevõistlejat. Neist suurimad lootused on pandud Kristjan Ilvese õlule. "Mõlemal päeval oli esimene hüpe tehniliselt natuke kehvem, aga ülejäänud kaks olid mõlemal päeval okeid. Täna tuli kõige pikem hüpe üldse, ma usun, et saab hea emotsiooniga võistlema minna,“ sõnas ta.

MM-debütant Mariel Merlii Pulles: rada on raskemapoolne

Otepää MK-etapi sprindis 52. koha teeninud Mariel Merlii Pulles teeb homme algaval Lahti MM-il suurvõistluste debüüdi. Tähtsa sündmuse eel sõnas Pulles, et valmistub MM-iks nagu igaks teiseski võistluseks ja loodab teha oma parima sõidu. "Eks näeb, mis homne tulemus tuleb. Siis saab alles öelda, kas olen rahul või ei ole," sõnas ta ERR-ile.

Marko Kilp: homme tulevad ikka väga väikesed vahed

Eesti suusasprinter Marko Kilp sõnas päev enne Lahti MM-i vabatehnikasprinti, et lihasseis on parem kui Otepääl, aga suusavormist annab õige pildi ikka võistlus ise. "Eesmärk oleks kindlasti oma toetajatele, kes siia tulevad, hea emotsioon pakkuda. See on kõige tähtsam," sõnas Kilp intervjuus ERR-ile.

Karl-August Tiirmaa: Lahti mägi on üks mu lemmikutest

Eesti kahevõistlejatest on reedel stardis Kristjan Ilves, Karl-August Tiirmaa, Han Hendrik Piho ja Kail Piho. "Olen enam-vähem valmis, hüpped on viimasel ajal paremaks läinud,“ iseloomustas Karl-August Tiirmaa valmisolekut MM-iks.

Millised nägid viimased ettevalmistusnädalad välja, millele keskendusid? „Olin Sapporos ja Koreas võistlemas, seal eriti trenni teha ei saanud," tõdes Tiirmaa. "Eelmine nädal olin nädala alguses kõhugripiga kodus, siis ei õnnestunud ka eriti midagi teha. Nädala lõpus läksin uva, hüppasin seal ühe Soome treeneri juures, alguses väikest mäge ja sain K100 pealt ka hüpata. Päris hea oli, õnnestus."

Otseülekanne kahevõistluse suusahüpetest algab ETV2 ekraanil reedel kell 10.20, 13.20 on samal kanalil eetris 10 km pikkune murdmaadistants.

Vikerraadio Sten Teppani saates kõlas Curly Stringsi esimene avalik täispikk versioon Toe Tagi kunagisest superhitist "Legendaarne".

"See lugu meeldib meile, mulle eriti, ma väga fännasin Toe Tagi, kui ma olin noor," tõdes Eeva Talsi.

Ansambel esitles saates laule uuelt albumilt. "Me valmistame ette uut plaadimaterjali ja tahaks natuke näidata mingeid lugusid selle plaadi pealt, aga me ei ole midagi veel stuudios salvestanud," tõdes Eeva Talsi. Plaadini liigutakse Talsi sõnul samm sammu haaval.

22. veebruaril avati pidulikult renoveeritud vana raadiomaja, mis tänaseks kannab nime ERR uudistemaja. Avaüritusel pidas kõne ka rahvusringhäälingu juhatuse esimees Margus Allikmaa.

Samuti astus avaüritusel üles Eesti Raadio laulustuudio tütarlastekoor Kadri Hundi juhatusel. Tunnustati ka vana raadiomaja renoveerinud Nordlin Ehituse juhatuse esimeest Ülo Olderit, kes sai ERRi poolt endale täiesti töötava telekaamera.

Pilves ilm. Mitmel pool sajab lörtsi, sekka ka vihma. Pärastlõunal sajuhood harvenevad ja lähevad järk-järgult üle lumeks. Õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Tugevneb edela- ja läänetuul, saartel loodetuul 6-11, puhanguti kuni 14, rannikul 18 m/s. Õhutemperatuur on -1..+2°C, pärastlõunal hakkab lääne poolt alates langema.