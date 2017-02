Rakveres käib Keskerakonnal nägelus Siret Kotka valimise üle

Siret Kotka. (Foto: Siim Lõvi /ERR)

Keskerakonna Rakvere osakonna nimel saabus neljapäeva õhtul meediaväljaannetele pressiteade, kus anti teada, et Siret Kotka on omavolitsenud ja usalduse kaotanud ning osakonna juhina toetatakse ekslinnapea Andres Jaadlat. Keskerakonna pressiesindajalt saabus reede hommikul teade, kus seisab, et Rakvere keskerakondlased on Kotkat esimehena üksmeelselt toetanud.

"18. jaanuaril toimunud Keskerakonna Rakvere osakonna koosolekul üritas riigikogu liige ja keskerakonna juhatuse liige Siret Kotka omavahelisi kokkuleppeid eirates tõusta Rakvere osakonda juhtima. Selline salalik käik hämmastas kõiki tänased keskerakonna Rakvere osakonna juhatuse liikmeid," on kirjas teates, mis saadeti välja aadressilt keskerakond.rakvere@gmail.com.

Teates kritiseeritakse Kotkat ning öeldakse, et neljapäeval toimunud koosolek, kus erakonna Lääne-Virumaa piirkonna esimees Kotka Rakvere osakonna juhiks valiti, oli kokku kutsutud erakonna põhikirja eiratas ning Rakvere osakonna juhatus on 15. veebruariks reeglitepäraselt kokku kutsunud uue koosoleku.

Keskerakonna avalike suhete juht Andre Hanimägi edastas reede varahommikul pressile: "Eile toimus Rakvere linna osakonna aastakoosolek, kus esimeheks valiti riigikogulane Siret Kotka. Uut esimeest toetasid rakverelased üksmeelselt ning valiti ka uus juhatus."

Kotka sõnas pressiteates, et on Rakvere inimeste toetuse eest tänulik. "Kahjuks on eelmise juhatuse liikmed andnud meediale valeinfot, et olen inimeste usalduse kaotanud. Tegelikkus on vastupidine. Kohale tulnud inimesed hääletasid üksmeelselt minu esimeheks saamise poolt,“ rääkis ta. Kotka sõnul on tema kandidatuur ja võit tekitanud solvumist ja pahameelt nendes, kes kohta ihaldasid ning nüüd juhatuse nimel sõna võtavad.

Kotka poolt erakonna teatel hääletas 36 inimest 37, üks hääl oli kehtetu.

Erakonna arendusjuht Urmo Saareoja ütles, et Rakvere osakonnale valiti neljapäeval uus juhatus, mille esimeheks on Siret Kotka ja juhatuse liikmeteks Urmas Laht, Toivo Keva, Helgi Kreek ja Riho Kari. Juhatuse valimise jaoks oli tema sõnul kvoorum koos.

"Loodan, et meediat ja Rakvere inimesi ei eksitata rohkem, vaid juhatuse nimel võtavad edaspidi sõna esimees või selle valitud liikmed," ütles Saareoja.