Rail Balticu trassile võivad tulla ka kohalikud peatused

Maavalitsused on Rail Balticu planeeringudokumentides lisaks põhipeatustele ära märkinud kümme võimalikku kohaliku peatuse kohta. Ühe kohaliku peatuse rajamine läheb maksma umbes 10 miljonit eurot, kuid Euroopa ühendamise rahastust selleks raha ei saa.

Kavandatava rahvusvahelise raudteeühenduse Rail Baltic projektis on Eestis ette nähtud kolm põhipeatust - Tallinna peatus Ülemistel, samuti Rapla ja Pärnu peatus, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Peaminister Jüri Ratas ütles esmaspäeval riigikogus, et võiks tõsisemalt analüüsida, kas peatusi oleks mõtet juurde teha. Ratas mainis, et tema teada on maksimaalselt võimalik juurde luua kaheksa peatust.

"Kui mõtleme, et sellele rongile saab Ülemistelt, Raplast, Pärnust. Kas peaks ka pärast Pärnut saama? Täiesti õigustatud küsimus, aga see tähendab kõva teedevõrku ja see tähendab ka ühistranspordi juurdepääsu," rääkis Ratas.

Majandusministeeriumi Rail Balticu koordinaator Kristjan Kaunissaare ütles, et lisapeatuste asukohti on projekti ettevalmistamise käigus ka kaalutud.

Maakonnaplaneeringute dokumentides on Harjumaal võimalike lisapeatuse kohtadena kirjas Assaku, Luige, Saku ja Kurtna, Raplamaal Kohila ja Järvakandi ning Pärnumaal Kaisma, Tootsi, Kilksama ja Häädemeeste.

Kaunissaare ütles, et Rail Baltic rajatakse küll rahvusvahelise ühenduse jaoks, kuid vajadusel võiksid seal sõita ka kohalikud ja regionaalrongid. Ühe kohaliku peatuse ehitamine võib maksta umbes 10 miljonit eurot.

"Kohalike peatuste väljaehitamist Euroopa ühendamise rahastust, sellest, kust Rail Balticu rahad tulevad, ei rahastata. See tähendab sisuliselt seda, et kohalike peatuste väljaehitamiseks tuleks rahad leida kas riigil endal või muudest Euroopa finantseerimise allikatest. Vaja on välja ehitada pöörangutega jaamateed, platvormid ja ka juurdepääsuteed," selgitas Kaunissaare.

Kuigi võrdlust perspektiivikamate kohalike peatuste kohta pole tehtud, oleks Kaunissaare sõnul elanike arvust lähtudes ilmselt mõistlik rajada Saku ja Järvakandi peatus.

Otsuse kohalike peatuste ehitamiseks teeb praegustel andmetel majandusministeerium.

"Ehitusega alustamiseks on planeeritud aasta 2019, mil alustame raudteetammide, eritasandiliste ristumiste ehitamisega. Mõistlik oleks juba raudteetammi ehitamisel arvestada, et need kohalikud peatused tulevad ja ehitada parallelselt valmis ka raudteetamm kohalike peatuste jaoks ning ehitada välja ka jaama asukoht," rääkis Kaunissaare.