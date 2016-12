Taxify ja Uberi sõiduhind tõotab aastavahetusel mitmekordseks kerkida

(Foto: Liis Treimann/Postimees/Scanpix)

Taxify arendusjuht Martin Villig rääkis ERRile, et aastavahetusel on nõudlus tavalisest 10-14 korda suurem kui tavalisel ajal, kuid kümme korda rohkem autosid on keeruline tänavale tuua.

"Oleme küll väga palju juhte koolitanud ja lisanud süsteemi, et nad saaksid aastavahetusel tulla sõitma, ja juhtide tagasiside on sama: nad ütlevad, et kui on täiesti tavapärased tariifid, mis iga päev kehtivad, siis nad pigem eelistavad olla kodus pere juures. See tähendabki, et meil jäi eelmisel aastal 13 000 klienti teenindamata lihtsalt sellepärast, et ei olnud autot," selgitas ta.

Uber kasutab dünaamilist hinnastamist kogu aeg. Uber Eesti tegevjuht Enn Metsar selgitas, et kui nõudlus ületab pakkumist, lülitub dünaamiline hinnastamine sisse ning hind tõuseb.

"Täpne hind sõltub reaalsest nõudlusest. Dünaamilise hinnastamise eesmärk on tuua tippaegadel linna rohkem juhte. Mida rohkem on juhte, seda lihtsam on leida turvalist transporti," sõnas Metsar.

Taxify arendusjuhi sõnul saavad inimesed süsteemist jooksvalt nõudluse ja pakkumise suhet jälgida. Tavalisemal ajal, kui vabu autosid on rohkem, kehtib tavapärane tariif, tipptundidel aga tõstetakse vastavalt nõudlusele hindu. Villig arvas, et hind ei tohiks üle kolme-nelja korra tavalisest kõrgemale tõusta.

"Me jälgime mõistlikkuse piiri, et inimene ikkagi suudaks maksta ka. Loomulikult igal kliendil on tellimuse hetkel valik. Kõige suurem tippaeg on kuskil kella kahe-kolme nelja paiku, kui enamik inimesi koju läheb. Aga inimestel on ka võimalus, kui nad ei ole nõus kallima tariifiga sõitma, oodata tund-kaks, kuni hinnad lähevad tagasi soodsamaks, nõudlus langeb ja siis alustavad sõitu. Tavaline turumajanduse loogika, et nõudlus ja pakkumine peaksid olema tasakaalus," sõnas Villig.

Tallinnas on Taxifyl umbes 2000 autot ja ettevõte loodab, et suurem osa juhte on aastavahetusel tööl. Ettevõte lubab neile tasuks 50-70 eurot tunnis. Mõistliku hinnataseme puhul on enamik juhte nõus sõitma tulema, kinnitas arendusjuht ja lisas, et tavatariifi puhul oleks aastavahetuse ööl tööl isegi tavapärasest vähem juhte.

"Selleks, et tulla sellisel õhtul oma pere juurest ära, eeldavad autojuhid, et tasu peaks olema piisav, et seda kompenseerida," nentis Villig.

Ta märkis, et kliendid näevad sihtkoha sisestamise järel eeldatavat sõidu maksumust ning saavad ise otsustada, kas selline hinnatase neile sobib. Kui mitte, võivad nad oodata, kuni hinnatase langeb. "Vähemalt tekib üldse auto tellimise võimalus," sõnas Villig.

Uberi tegevjuht ei öelnud, kui palju autojuhte neil kokku on, kuid märkis, et aastavahetus on kõige kiirem aeg ning linnas jääb transpordilahendustest iga aasta puudu. "Teeme omalt poolt kõik, et linnas oleks palju juhte," lubas Metsar.