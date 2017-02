Uudistepäeva kokkuvõte 6. veebruaril (Foto: Fotokollaž/ERR)

Teaduste Akadeemia, kelle esindajale kuulub üks koht Tartu Ülikooli nõukogus, esitas kohale TTÜ kuratooriumi liikme. Konkureeriva ülikooli esinduskogus oleva liikme esitamine läheb vastuollu nii eetika kui väärtustega, mistõttu pole minister teda ka ära kinnitanud, nimetades olukorda pretsedendituks.

Tartu Ülikooli (TÜ) nõukokku nimetab viis liiget TÜ ise, viis liiget valitsus ning ühe Teaduste Akadeemia (TA). Hea tava on, et teise ülikooli nõukokku kuuluvat liiget ei esitata, sest see on olemuslikult huvidekonflikt, kuivõrd ülikoolid konkureerivad omavahel teadusraha nimel.

Ometigi nimetas TA president Tarmo Soomere TÜ nõukokku akadeemik Andres Öpiku, kes on üksiti TTÜ kuratooriumi liige. Hea tava näeb ette, et TA esitab ministrile kinnitamiseks kandidaadi, kelle kohta on konsensus eelnevalt juba saavutatud. Praegu on aga toimunud Soomere soolo, kandidaadi esitas ta TÜ ja ministeeriumiga kooskõlastamata, luues pretsedenditu olukorra.

TÜ rektor Volli Kalm on olukorrast häiritud ning nimetab seda pretsedendituks.

Venemaa presidendi pressisekretär Dmitri Peskov ütles, et telejaama Fox News reporteri sõnad, kes USA presidenti Donald Trumpi usutledes süüdistas Vene presidenti Vladimir Putinit mõrvades, on solvavad.

"Peame Fox News'i reporteri sõnu lubamatuteks ja solvavateks," ütles Peskov esmaspäeval ajakirjanikele.

"Loomulikult sooviksime saada selliselt lugupeetud telejaamalt nagu Fox News vabandusi meie presidendi ees," võttis Peskov oma jutu kokku.

Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastaauhindade žüriid kuulutasid välja aastaauhindade nominendid 2016. Aastaauhindade laureaadid kuulutatakse välja emakeelepäeval, 14. märtsil 2017.

Uue USA kompanii isikkoosseis ja üksuse rasketehnika, sealhulgas ka tankid, on jõudnud Eestisse.

1. jalaväebrigaadi pressiesindaja ütles BNS-ile, et USA kompanii rasketehnika, sealhulgas tankid ja jalaväe lahingumasinad, on jõudnud Eestisse ning esmaspäeva ennelõunal tegeletakse Tapa jaamas tehnika mahalaadimisega. Üksuse isikkoosseis jõudis Eestisse eelmise nädala reedel.

Saksamaa konservatiivid jõudsid esmaspäeval kokkuleppele, et hoolimata teravatest vaidlustest immigratsioonivoolu tõkestamise üle esitavad nad 24. septembri valimistele oma kantslerikandidaadiks Angela Merkeli.

Merkeli kristlike demokraatide (CDU) Baierimaa sõsarpartei Kristlik-Sotsiaalne Liit (CSU) on juba pikemat aega kritiseerinud Merkelit selle eest, et ta on viimasel kahel aastal üle miljoni migrandi Saksamaale lubanud, vahendas Reuters.

CDU ja CSU kohtuvad Münchenis, et arutleda, kuidas seljatada sügisestel üldvalimistel sotsiaaldemokraate (SPD).

Valitsus otsustab lähiajal, kas anda Tallinna linnahalli konverentsikeskuseks renoveerimiseks raha sihtfinantseeringuna Tallinna linnale või moodustada pealinnaga selleks otstarbeks ühisfirma.

Majandusminister Kadri Simson tutvustab lähiajal valitsuse kabinetinõupidamisel ministritele Ernst & Youngi (EY) aasta lõpus valminud analüüsi, milles konsultatsioonifirma jõuab järeldusele, et kui riigil on soov rajada Tallinna multifunktsionaalne konverentsikeskus, oleks selleks kõige optimaalsem variant renoveerida linnahall.

Simson tutvustab valitsuse liikmetele kaht varianti tööde käivitamiseks. Üks variant on, et riik annab linnale toetuse. Siis saab Tallinn omakorda anda summad edasi AS-ile Tallinna Linnahall ning seejärel hakkab see linnale kuuluv ettevõte ise konverentsikeskust arendama ja võtab enda kanda ka seotud kohustused ja riskid.

Harju maakohus nõustus esmaspäeval prokuröri taotlusega ja andis loa võtta laupäeval Tallinnas Koplis äpardunud röövimiselt tabatud kohalik räppar Andrus Elbing, artistinimega Beebilõust, vahi alla.

Põhja ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri Enge Selge taotlusel vahistati Elbing (35) esialgu kuni kaheks kuuks, et vältida tema poolt uute kuritegude sooritamist või kriminaaluurimise eest pakku minekut.

Häirekeskus sai laupäeval kell 12.30 teate, et Tööstuse tänaval ähvardati kaupluse müüjat noaga ja üritati kassast raha röövida, ütles politsei pressiesindaja Marie Aava ERR.ee-le.

Kesklinna politseijaoskonna patrullpolitseinikud jõudsid kuriteopaika kahe minutiga ning nende saabudes oli kaupluses Elbing, kellel oli käes nuga.

ERRi arvamustoimetaja Rain Kooli arutleb tänases Vikerraadio kommentaaris selle üle, kas tõsisele asjale võib tähelepanu tõmmata humoristliku kampaaniaga.

Ilm homme: selge, aga ka õite külm

Puhub idatuul 3–10 m/s, rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on –7 kuni –12, Ida-Eestis kuni –15 °C.