Boroditš taotleb Aserbaidžaani Eesti saatkonda

Bakuu (Foto: TASS/Scanpix)

"Tean, et praeguse valitsuse prioriteediks on Eesti kohaloleku suurendamine rahvusvahelisel areenil ning välisministeeriumis on koostamisel ka vastavad ettepanekud. Siiralt loodan, et teie kui Eesti ja Aserbaidžaani valitsuste vahelise Eesti delegatsiooni juht minu ettepanekut toetate ning aitate kaasa meie riigi kohaloleku suurendamisele Bakuus ja terves Kaspia mere regioonis," seisab Boroditši kirjas.

Boroditš märkis, et 2012. aasta juulis leiti Eesti ja Aserbaidžaani valitsuste vahelisel kohtumisel, et mõlemad riigid on huvitatud majanduskontaktide arendamisest ning riikidevahelise kaubavahetuse intensiivistamisest. "Potentsiaali omavad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, transpordi ning energeetika valdkonnad. Aserbaidžaani huvitab samuti koostöö elektriliste seadmete tootmises, tekstiilitööstuses, puidu- ja mööblitööstuses ning paberitootmises. Kaubavahetus on seni olnud kõikumistega, väikesemahuline ja baseerunud rohkem Eesti ekspordil," loetles Boroditš

Majandus- ja poliitiliste suhete edasiarendamiseks on Boroditši hinnangul vajalik avada Aserbaidžaani pealinnas Bakuus Eesti suursaatkond. "Aserbaidžaan on selle sammu juba astunud ning seega on Eesti kord oma esindatust suurendada," leiab Boroditš.

Eesti ja Aserbaidžaani diplomaatilised suhted sõlmiti 1992. aasta sügisel. Eestil pn Aserbaidžaanis diplomaatiline esindaja, suursaadik resideerub Türgis.