Leht: Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhi valimist varjutab kokkumängu kahtlus

Keit Kasemets. (Foto: Postimees/Scanpix)

Eesti Päevaleht kirjutab, et jutud, justkui oleks avalikku konkurssi pidevalt suunatud nõnda, et valituks osutuks just Kasemets, hakkasid ringlema juba möödunud aasta lõpus.

Kasemetsa sõnul oli kogu protsess korrektne ja aus - konkursil oli kolm väga põhjalikku vooru: kaks intervjuuvooru ja sõltumatu hindamiskeskuse voor, mis kestis seitse tundi.

Euroopa Komisjon kuulutas Eesti esindusele uue juhi otsimise välja eelmise aasta kevadel ja esialgsed püüdlused uus juht sisekonkursiga leida ei kandnud vilja ning seejärel korraldati avalik konkurss, kuhu võisid kandideerida ka teised peale Euroopa Liidu ametnike.

Kuigi majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) siseturu asekantslerina töötanud Kasemetsa pädevuses pole põhjust kahelda, on lehe hinnangul küsimus pigem selles, miks etendati sobiva kandidaadi olemasolul konkurssi ja mängiti, nagu Hannes Rummu mantlipärija otsingud veel käiksid.

Leht märgib, et Kasemetsa järjepidev eelistamine jättis osale asjaga seotud inimestele valimisest kahtlase maigu, sest juba enne konkursil osalevate kandidaatide selgumist räägiti, et ametikohale valitakse tõenäoliselt just Kasemets.

Lehe väitel anti konkursi käigus Kasemetsale väidetavalt pidevalt eelisseis ning sellega seotud infole juurdepääsuga komisjoni ametniku sõnul oleks konkursi valikukogu hinnangul pidanud Kasemetsa asemel saama kahe viimase kandidaadi sekka hoopis Euroopa Liidu IT-agentuuri üldkoordinatsiooni osakonnajuhataja Mailis Pukonen.

"Valikuprotsessi mõjutanud isikute soovil läks aga teisiti," ütles ametnik lehele.

Leht kirjutab, et väidetavalt eelistati Kasemetsa teiste kandidaatide ees Euroopa Komisjoni kõige kõrgemal tasemel, sest talle võimaldati juba enne konkurssi kohtumisi Jean-Claude Junckeri kabinetiülema Martin Selmayriga.

Kasemets lükkas need väited kategooriliselt tagasi ning kinnitab, et ta polnud temaga eales varem kohtunud ega kohtunud ka valimisprotsessi ajal, vaid vestles temaga pärast viimase vooru intervjuud.

Välisministeeriumi Euroopa osakonna Kagu-Euroopa ja Euroopa Liidu üldasjade büroo nõunik Taavi Toom, kes valituks ei osutunud, soovis Kasemetsale edu uues ametis, kuid ei soovinud Euroopa Komisjoni siseprotseduure arutada.