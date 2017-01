Parteikontori tsensuuri kahtlustanud Sukles saatis kirja valel aadressil

Urmas Sukles ERR

Ehkki Reformierakonna Läänemaa orgasnisatsiooni juhatuse liige Urmas Sukles arvas, et tema Hanno Pevkurit toetav e-kiri ei jõudnud adressaatideni partei peakontori tsensuuri tõttu, siis selgus, et ta oli saatnud kirja valel aadressil.

Sukles möönis, et ta võis tõesti ekslikult vale aadressi kirjutada, mistõttu kahel korral kirjutatud kiri kohale ei jõudnud, kirjutab Eesti Päevaleht.

Samas jäi Sukles kindlaks, et enne kolmapäevast EPL-i lugu olid paljud piirkonna siselistid suletud.

"See on fakt. Päeva peale on listid lahti läinud," ütles ta.