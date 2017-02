5 uudist, mida teada täna hommikul

(Foto: ERR)

Ministrid valimistel: pooltel on piirkond määratud

Praeguse valitsuse neljateistkümnest ministrist pea pooled on otsustanud sügisestel kohalike omavalitsuste valimistel osaleda.

Erakonna tasandil on selge otsuse teinud näiteks Keskerakond, kelle ministrid valimistel kandideerivad. Pärnus osaleb valimistel näiteks Kadri Simson ning Põlva vallas Tarmo Tamm. Peaminister Jüri Ratas ütles aga, et tema enda kandidatuuri eelseisvatel valimistel üles ei sea.

Maaeluminister Tarmo Tamm kandideerib sügisestel valimistel Põlva vallas. Tamm ütleb, et pretendeerib volikogu esimehe kohale.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Jevgeni Ossinovski ütles, et erakonna tasandil ei ole ministrite kandideerimist arutatud. Sotsiaaldemokraadist siseminister Andres Anvelt kinnitas, et tema kavatseb kandideerida.

Isamaa ja Res Publica Liit arutas teemat eilsel eestseisusel ning teatas, et nend erakonda kuuluvad ministrid kandideerivad/ei kandideeri. IRL-i kuuluv Keskkonnaminister Marko Pomerants ütles, et peab kandideerimist õigeks, sest kohalike omavalitsuste ning riigikogu valimised tsükliliselt lahus. Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva nentis, et isiklikus plaanis pole veel otsust langetanud.

Politoloog Tõnis Saartsi hinnangul võib ministriametiga kaasnev tuntus olulisemat rolli mängida suuremates linnades. Kuidas suhtuda kandideerimisse juhul, kui juba ette on teada, et volikogu töös osalema ei hakata?

Riigikogu arutab arstide nõuet suuremale tervishoiusüsteemi rahastamisele

Riigikogu sotsiaalkomisjon arutab täna arstide liidu üldkogu ja arstlike erialaseltside avaldusi arstiabi parandamiseks ja tervishoiu rahastamise suurendamiseks. Arstide sõnul sunnib alarahastamine tegema patsientide jaoks halbu valikuid - lükkama edasi õigeaegse ravi alustamist ja piirama kulusid, mistõttu kannatab arstiabi kvaliteet.

Alates 2013. aastast on pidevalt halvenenud haiglaravi kättesaadavus, mille mahtu on tunduvalt kärbitud. Erakorralise meditsiini osakonnad on ülekoormatud ja eluohtlikus või kriitilises seisundis sinna toodud patsientide hulk on viimase kolme aasta jooksul kasvanud rohkem kui kolmandiku võrra, seisab Arstide Liidu pressiteates.

Arstkonna pöördumistes on ettepanekud rahastamist suurendada, et haigekassa saaks katta kõik kvaliteetse arstiabi kulud vastavalt tegelikule põhjendatud ravivajadusele.

Maavalitsuste kaotamise plaan toob muudatusi ka asendushoolduse teenuse pakkumisse

1. jaanuarist 2018 soovib valitsus anda asendushoolduse ehk lapse hooldamise teenuse korraldamise väljaspool tema bioloogilist perekonda riigilt kohalike omavalituste pädevusse. Sel teemal toimus sotsiaalministeeriumis ka ümarlaud, kus arutati, kuidas teenust parimal viisil kohalikele omavalitsustele üle anda ja samal ajal ka kaasajastada. Fookusesse on võetud nii teenuse kvaliteedi, võimaluste kui ka järelevalve tõhustamine.

Aastatega pole vähenenud laste arvud asendushooldusasutustes. Teisisõnu liiga vähe lapsi on liikunud eeskoste-või hooldusperedesse, kus tagatakse neile stabiilne ja loomulik kasvukeskkond. MTÜ "Igale lapsele pere" eestvedaja Jane Sanith ütleb, et kuigi peresid, kes asendushooldust pakkuda soovivad on, jääb neil sageli puudu julgusest.

Selles mõttes on Snaithi sõnul sotsiaalministeeriumis olev asendushooldusteenuse muudatuse eelnõu kiiduväärt, sest plaanide kohaselt hakkas sotsiaalkindlustusamet alates 2018. aastast värbama ja ette valmistama kutselisi hooldusperesid, keda koolitatakse ja kellele pakutakse ka tugiteenuseid.

Sotsiaalministeeriumi laste hoolekandepoliitika juht Signe Riisalo sõnul on teine suur muudatus seotud teenuse üle andmisega riigilt täies mahus kohalikele omavalitsustele. Eelmainituga seoses hakkaksid asenduspered tulevikus toetust saama selle eest, et nad võõraid lapsi kasvatavad. Seni seda tehtud ei ole.

PISA konverents Tallinnas: riikide edu ja edu mõju

Tallinnas toimub kõrgetasemeline PISA konverents, Kus OECD hariduse ja oskuste direktoraadi juht Andreas Schleicher räägib PISA trendide tagamaadest maailmas ning pakub omalt poolt tõlgendust Eesti erakordselt headele tulemustele viimases PISA testis.

Konverentsi kavas on ka Eesti, Läti ja Rootsi haridusministrite paneel ning ettekande teeb Bostoni College'i professor Dennis Shirley, kes on mõjukas haridusuuendaja ja räägib muutustest hariduses. Konverentsi teises osas arutavad Läänemere äärsete riikide haridusvaldkonna asjatundjad PISA testide tulemuste mõju riikide haridussüsteemide arengule ning täiendavaid võimalusi testi tulemuste tõlgendamiseks.

Kes saab kultuurisõbraks?

NUKU teatri Ferdinandi saalis antakse üle tänavused kultuurisõbra tunnustused. Kultuuriminister Indrek Saar tunnustab kolme kultuurivaldkonna suurtoetajat ehk aasta kultuurisõpra ning märkimisväärse panuse teinud kultuurisõpru, kelle seas on nii suur- ja väikeettevõtteid kui ka metseene. Kultuuriministeerium algatas kultuurisõbra konkursi kuus aastat tagasi, et tunnustada ettevõtjaid nende panuse eest kultuurivaldkonda.

Tänavusele konkursile esitasid kultuurivaldkonnaga kokku puutuvad organisatsioonid 76 kandidaati.