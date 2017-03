NATO lahingugrupp jõuab Eestisse aprilli teisel nädalal

Suurbritannia juhitav NATO lahingugrupp jõuab peagi Eestisse - 1200 Briti ja Prantsuse sõdurit ning tehnika hakkavad järk-järgult saabuma märtsi keskel ning kogu koossesis on kohal aprilli teisel nädalal, ütles NATO Eesti kontingendi ülem, kolonel Giles R. Harris.

Praegu harjutavad Briti ja Prantsuse sõdurid Saksamaal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nad toovad kaasa ka kaks tankirühma ehk veidi alla kümne tanki ja muud rasketehnikat.

Liitlased kuuluvad 1. jalaväebrigaadi koosseisu.

Küsimusele, kuivõrd on Tapal olemas tingimused rasketehnikaga harjutamiseks, vastas kolonel Harris, et kõigega saab hakkama.

"Me ei saa kõike korraga saavutada. Esimene ülesanne on osaleda sellel NATO missioonil Balti riikides, näidata allianssi valmisolekut. Väljaõppe üksikasjade viimistlemiseks on aega - see on selle liidu tugevus," rääkis kolonel.

"Harjutusväljaku laiendamine on meil niikuinii kavas ja sellega tehakse tööd. Kindlasti on üks meie ülesanne tagada liitlaste üksustele tingimused. Need on täna olemas, aga need lähevad kindlasti paremaks," kinnitas kaitseminister Margus Tsahkna.