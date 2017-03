Pärnusse plaanitakse rajada koostöötamise keskus

Pärnu noored ettevõtjad loodavad rajada koostöötamise keskuse, kus igaüks saaks endale lühemaks või pikemaks ajaks töölaua rentida.

Koostöötamiskeskuse idee tuli Pärnu noortelt ettevõtjatelt, kes on tundnud puudust kohast, kus ühiselt töötades tekiks inspireeriv keskkond ja noori ettevõtjaid ühendav kommuun. Tegemist oleks kohaga, kus saaksid töökoha rentida seni kodus, raamatukogus või kohvikus töötanud noored, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Forwardspace'i juhatuse liige Marten Palu oli üks, kes sellise idee linna arengukava arutelul välja käis. Nii lükati Forwardspace'ile hoog sisse. Linna kaasavast eelarvest raha saada siiski ei õnnestunud.

"Mina olen umbes kolm aastat mõelnud sellele, et Pärnus puudub infrastruktuur, kus asjalikud inimesed saaksid üksteisega kokku ja mõtteid vahetaksid. Kaasava eelarvega meil ei ole mingeid negatiivseid emotsioone. Me proovisime, see oli meile veidike turundusstrateegia. Meil on hea meel, et siseskatepark selle raha sai või saab. Me mõistame ka seda, et tegu on nii uuendusliku ideega, mida enne ei ole Pärnus olnud ja me ei saagi kedagi süüdistada selles, et selle väärtust veel ei mõisteta," rääkis Palu.

Selgub aga, et selliste töökohtade järele on suur nõudlus.

"Me oleme juba jõudnud sinna momenti, kus meil on planeeritud ligi 30 kohta ja kõik kohad on broneeritud. Me isegi ei oodanud kohe, et meil nii suur nõudlus on. Aga siin on aeg näidanud, et neid noori on päris palju," selgitas Forwardspace'i juhatuse liige Oliver Sild.

Ehitamisel on abiks samad noored, kes keskuses töötamiskohta soovivad.

"Punt sai kokku oktoobrikuus. Detsembri alguseks olid meil juba ruumid, jaanuari alguses lõime seinad maha ja hakkasime uusi seinu planeerima. Jaanuari keskelt on ehitus täies hoos käimas," ütles Forwardspace'i juhatuse liige Silver Smeljanski.

Noored loodavad sponsorlusele, eriti mis puudutab viimistlusmaterjale ning mõistagi laudu ja toole.