5 uudist, mida teada täna hommikul

7. veebruar (Foto: ERR)

KOV-id pingutavad lindilõikamiste nimel

Kohalikud omavalitsused pingutavad enne valimistsükli lõppu, et valijatele lubatud objektid saaksid avatud. Tallinna linnavolikogu opositsioon süüdistab linnavalitsust lindilõikamise ralli korraldamises.

Tallinna linnavolikogu liige Kaido Kukk ütles raadiouudistes Reene Leasele, et Tallinna linnavalitsusel on valimiste eel plaanis avada umbes 25 munitsipaalobjekti. Kukk tõi välja, et mitmed olulised objektid võinuks valmida ka varem, selle asemel, et oodata valimisaastat.

Eelmiste kohalike valimiste eel kulutati Tallinnas ligi 100 000 eurot lindilõikamistele ning ainuüksi Ülemiste liiklussõlme avamistseremoonia läks linnale maksma 41 000 eurot. Riigikohus leidis möödunud aastal, et 2013. aasta Hiiu staadioni avamise näol oli tegemist valimisreklaamiga, mis maksti kinni maksumaksja rahaga. Taavi Pukk leidis aga, et linnarahva informeerimine objektide valmimisest on omal kohal.

Tartu linnavalitsus kavatseb sel aastal läbi viia 20-25 avamisüritust või pidulikku tseremooniat. Munitsipaalobjektide avamisi on seal hulgas umbes kümme, teatati linnavalitsusest. Ühe tseremoonia läbiviimiseks kulub minimaalselt 250 eurot, toitlustamise korral lisandub 5-10 eurot inimese kohta. Linna-eelarves ulatub avamisüritustele eraldatud summa 20 000 kuni 30 000 euroni.

Pärnu linnavalitsusest vastati, et suurematest munitsipaalobjektidest avatakse selle aasta märtsis üks lasteaed ning sügisel uuenduskuuri läbi teinud Vanalinna põhikool. Vastavad summad on planeeritud allasutuste eelarvetesse.

Kaarel Tarand erakondade rahastamise järelevalve komisjonist ütleb, et poliitikud kavandavadki tegevust valimistsüklite kaupa ja perioodi lõpuks tahetakse lubatu ellu viia. Ta avaldas lootust, et kuna varasemast ajast on hoiatavaid näiteid ees, siis suudetakse seekord kulutustega mõistlikuks jääda.

Damaskuse lähedal asuvas Saydnaya vanglas on viie aasta jooksul hukatud 13 000 inimest, teatas inimõigusorganisatsioon Amnesty International, süüdistades Süüria võime hävitamispoliitikas.

Inimõigusorganisatsiooni raporti põhineb 84 tunnistaja, teiste seas vangivalvurite, vangide ja kohtunikega tehtud intervjuudel.

Raportis kirjeldatakse, kuidas aastatel 2011-2015 vähemalt kord nädalas viidi kuni 50 inimest oma kongidest kohtu ette.

Neid peksti ja seejärel poodi keset ööd.

Enamus ohvritest olid tsiviilisikud, kes olid vastu president Bashar al-Assadi rezhiimile.

Amnesty International rõhutas, et need olid sõjakuriteod ja inimsusevastased kuriteod ning tõenäoliselt toimuvad sellised hukkamised ka praegu.

Süüria relvajõudude juhitavas Saydnaya vanglas, mis asub 30 kilomeetrit pealinnast Damaskusest põhja pool, hoitakse tuhandeid vange.

Tegemist on Süüria ühe suurema kinnipidamiskohaga.

Iisrael seadustas palestiinlaste maalappide hõivamise Jordani jõe läänekaldal

Iisraeli parlament kiitis heaks eelnõu, mis ametlikult seadustab okupeeritud Jordani jõe läänekaldal palestiinlaste eramaadel asuvad kümned niinimetatud asunduseelpostid.

Palestiina Vabastusorganisatsioon taunis seaduse vastuvõtmist, öeldes, et see seadustas palestiinlaste maa varguse.

Uus seadus võimaldab Iisraelil konfiskeerida palestiinlaste eramaa, millele Iisraeli kodanikud on hooneid ehitanud. Palestiinlastest omanikele kompenseeritakse maa rahaliselt või antakse asendusmaa.

Seadust saab veel ülemkohtus vaidlustada ning kaitseminister Avigdor Lieberman ütles eelmisel nädalal, et seda ka kindlasti tehakse.

Seadus hõlmab enam kui viitkümmet niinimetatud asunduseelposti. Mittetulundusühing Peace Now märkis, et seadus legaliseerib rohkem kui 3800 asunduskodu.

Inimõigusorganisatsioon Human Rights Watch märkis, et seadus peegeldab rahvusvahelise õiguse eiramist ning süvendab Läänekalda sisuliselt alalist okupeerimist.

Tänavune ehk kaheksas Euroopa Saunamaraton tõi Kääriku spordikeskusesse ligikaudu 900 inimest, kelle seas astus võistlustulle ka ERRi rahvusvaheline meeskond koosseisus Dario Cavegn, Adam Rang, Justin Petrone ja Allan Rajavee.

"Meil palutakse saunast kiiresti lahkuda, sest juba järgmised julged ootavad jalalt jalale hüpates oma võimalust sooja saada. Sauna esisele terassile jõudes avastame, et jalanõude jalga saamine on küllaltki raske. Külm on röövinud meie jäsemetest igasuguse tunnetuse. Enne võistlust arutlesime, kuidas saame hakkama ekstreemse kuumusega, kuid sel momendil saab selgeks, et võistlus saab olema pigem külmemat sorti kogemus.

/---/ Ühel momendil tuleb saunast välja neljaliikmeline naiskond, kes on rõivastunud nappidesse teenijariietesse. Nähes võimalust karaokeks seavad nad sammud otse mudase tantsupõranda poole ning legendaarne Meie Mehe hitt "Viska leili" võibki kõlada. Tuntud meloodia toob saunast välja ka rühma mehi, kes liituvad naiskonnaga, täites taustatantsijate rolli."

ERR-i kultuuriportaal teeb otseülekande kinost Sõprus, kus "Novembri" linastuse järel ehk kell 21 toimub vestlusring režissöör Rainer Sarneti ning osatäitjate Rea Lesta, Jörgen Liigi ja Heino Kalmuga.

Fantaasiafilm "November" põhineb Andrus Kivirähki armastatud romaanil "Rehepapp ehk November". Lavastaja Rainer Sarneti käe all valminud "Novembrit" võib kirjeldada kui muinasjutufilmi täiskasvanutele, kus saavad kokku must huumor ja romantiline armastus.

Tänane ilmateade: selge, külm

Selge ilm. Puhub idatuul 3-10 m/s, rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on -7..-12, Ida-Eestis kuni -15°C.

Maanteeinfokeskuse andmetel on teekatted põhimaanteedel ja suurematel tugimaanteedel kuivad ja soolaniisked. Paiguti tuleb arvestada libedate lõikudega ning ilmaprognoosi kohaselt teeolud lähitundidel oluliselt ei muutu, teatas maanteeinfokeskus.