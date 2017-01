Keskkonnainspektsioon avastas Peipsi järvest hulgaliselt salavõrke

Keskkonnainspektsioon avastas sel nädalal Peipsi järve Kallaste piirkonnast 118 püügile seatud salavõrku ja päästis võrkudest tagasi vette mitusada kilo kala.

Keskkonnainspektsiooni Tartumaa büroo juhtivinspektori Ivar Veideri sõnul on talvisel ajal kalurite tegevust keerulisem kontrollida, mistõttu on kalurid ka julgemad salavõrke vette laskma, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ebaseaduslikud võrgud olid püügile seatud vaheldumisi nõuetekohaselt tähistatud võrkudega. Salavõrkude puuduva märgistuse tõttu ei ole võrkude panijaid siiani õnnestunud tuvastada.

"Need on pandud torpeedodega. Kuna latiga aetud võrgud lähevad otse, aga need käivad sik-sak ja käivad ümberringi. Teiseks, need jäljed käivad ka kutseliste kalurite võrkude juures, aga kutselised kalurid ei võta niikuinii neid omaks. Ütlevad, et ma võisin sealt mööda sõita või mida iganes," nentis Veider.

Veideri sõnul on palju salavõrke seatud püügile just Kallastel, kuna kala, peamiselt koha, on kogunenud Peipsi keskosasse kuni kaheksa kilomeetri kauguseni kaldast.

"Kalurid panevad kõigepealt oma loa alusel olevad võrgud püügile ja siis, kui sellest on vähe, vaadatakse, et kontroll on lahjem või nõrgem antud piirkonnas, siis pannakse püügile kõik, mis kodus on. Kuulda oli, et isegi poest olevat võrgud otsa saanud," märkis ta.

Juhtivinspektor tõdes, et avaveepüügi ajal on kalurite tegevust lihtsam kontrollida, sest siis on kalurite paadid varustatud kohustusliku GPS-seadmega. Praegu seda kohustust ei ole.

"Talvisel ajal ei ole see kohustus vajalik, kuigi võiks tegelikult olla. Praegusel juhul on selline tunne, et kalurid oleks pääsenud nagu vasikad aedikust kevadel, et ei tea, mis nüüd ära teeks. Sellist kontrolli enam ei ole ja mida ära teeks kõik, et rohkem kalakogust saada," ütles Veider.



Salavõrkude paigaldajaid ootab tabamisel kuni 1200 euro suurune rahatrahv, millele lisandub keskkonnakahju. Keskkonnainspektsioon läheb Peipsile taas võrke kontrollima järgmisel nädalal.