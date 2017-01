Fotod ja video: Kuivastus ristiti parvlaev Tõll

Poola laevatehasest 9. jaanuaril Eestisse jõudnud parvlaev Tõll ristiti laupäeval pidulikult Kuivastu sadamas.

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm rääkis pidulikul ristimistseremoonial, et nüüd võime laevaoperaatorina juba kergemalt hingata, kuna pooled meie uutest laevadest on Eestisse jõudnud.

"Täna saame julgemalt vaadata ka saarlaste ja muhulaste silmadesse, sest saarte järgmine saarte kangelane alustab oma rahva teenindamist. Parvlaev Tõll valmis Poola laevatehases Remontowa. Juba homme alustab laev liiklemist Kuivastu-Virtsu liinil," sõnas Kalm.

Ristimistseremoonial osalenud majandus- ja taristuminister Kadri Simson märkis oma kõnes, et laeva on kaua oodatud ja tal on hea meel, et Saaremaa ja Muhumaa inimesed saavad tänasest veel paremini mandrile. "Eesti on mereriik. Täna on Eesti lipu all kaks uut laeva, aga meie eesmärk on, et neid oleks kümneid," lisas Simson.

Simson ütles "Aktuaalsele kaamerale", et sõit kallimaks ei lähe. "Piletihinda me tõstma ei hakka ja kindlasti jätkame ka seda, et saarlastel on mandrile tulek ja kojusõit soodsam kui külalistele," ütles Simson.

Tõllu ristiema Kuressaare Gümnaasiumi klassiõpetaja Lelet Aavik rääkis laeva nimikangelasest Tõllust ja andis laevale kaasa oma soovid: "Saagu su nimeks Tõll, too meile tuntust ja õnne. Hoia meie saarlasi ja muhulasi, meremehi ja kõiki, kes sinuga seilavad," lausus ristiema ning lõi pidulikult shampusepudeli vastu laeva.

Parvlaev Tõll hakkab reisijaid teenindama Virtsu-Kuivastu liinil. Laeva kapteniteks on vaheldumisi Hanno Naaber ja Peeter Sepp. Laeva esimene liinireis toimub pühapäeval kell 13.30 väljumisega Kuivastu sadamast.

Poolas ehitatud Tõll on 114 meetrit pikk ja mahutab 150 sõiduautot või 12 täispikka veoautot.

Laeval on päästevahendid 700 reisijale ning kahel tekil istekohti 500 reisijale. Laeva töökiirus on 10 sõlme ja maksimaalne kiirus 15 sõlme.