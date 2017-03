Tallinna lasteaiad võivad katsetada keeleõppega

Lasteaed. Foto on illustratiivne. (Foto: Pärnu Postimees/Scanpix)

Mitu Tallinna lasteaeda on huvitatud pilootprojektist, et keeleõpe toimuks juba lasteaias. Asunduse lasteaeda kogunes täna ekspertide rühm, et ühises arutelus projektiga edasi liikuda.

Täna koos istunud ekspertide rühm otsis vastuseid küsimustele - milliseid metoodikaid kasutada, milline peaks olema õpetajate kvalifikatsioon, kui varases eas peaks alustama jne. Metoodika osas jõuti suhteliselt kiiresti üksmeelele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Selline lapsekeskne mänguline metoodika, mida Eestis praktiseeritakse juba väga palju ja väga pikalt, see on keelekümblus. Meil on olemas keelekümbluskeskus, meil on väga head metoodilised materjalid. Seni on rohkem küll rõhk olnud vene keele peal ja vene keele suunas, aga tegelikult neid materjale saab kasutada iga keele puhul," ütles Tallinna Asunduse lasteaia direktor Annela Ojaste.

Mis keelt konkreetses pilootprojektis osalevas lasteaias õpetama hakatakse, otsustataks lastevanematega koos.

"Loomulikult, siin on olnud õpetajatel hirm, et see tehakse kohustuslikuks. Kindlasti ei saa selline asi olla kohustuslik, see saab siiski olla võimalus, kui on olemas õpetaja, kui on olemas lastevanemate soov, kes leiavad, et nad seda tahavad ja soovivad, see võib ka ju näiteks olla mõnes rühmas lasteaias," lisas Ojaste.

Kust leida õpetajad - see saab olemas edasiste arutelude üks peamisi punkte. Haridusministeeriumi keeleosakonna juhataja Piret Kärtner ütleb, et väikelaste puhul ei pea ehk tegemist olema kogenud magistrikraadiga keeleõpetajaga.

"Eelkõige on lastele keeleõpetamiseks vaja sõbralikkust, oskust mängida, valmisolekut last ära kuulata, võib-olla ka abivahendeid ja materjale," sõnas Kärtner.

Et keeletunnid saaksid olla vanematele tasuta, on üks võimalus kaasata õpetamisse praktikandid ja vabatahtlikud ülikoolidest.

"Tegelikult võivad ju keelt õpetada ka mitte ainult õpetajakoolituse üliõpilased, vaid ka mõnede teiste erialade õpilased, kes seda keelt oskavad ja läbivad mingisuguse kiirkursuse ühe või teise keele õpetamise metoodikas," arvas Kärtner.

Enne pilootprojekti reaalset käivitamist on vaja veel mitmeid arutelusid. Samas aga loodetakse uuest õppeaastast projektiga lasteaedades alustada.