5 uudist, mida täna hommikul teada

Politsei nurjas terrorirünnakud nii Austraalias kui ka Saksamaal

Austraalia korrakaitsjad nurjasid esimesele jõulupühale kavandatud terrorirünnaku Melbourne'i kesklinnas, vahistades haarangutes seitse inimest, teatas politsei reedel.

Kinnipeetud plaanisid rünnata Melbourne'i kesklinnas tähtsaid objekte, muuhulgas raudteejaama, Föderatsiooni väljakut ja St. Pauli katedraali, ütles Victoria osariigi politseiülem Graham Ashton. "Viimase kaheteistkümne päaeva jooksul oleme viinud läbi kriminaaluurimist seoses arvatava terrorivandenõuga," ütles Ashton pressikonverentsil. "Me usume, et oli olemas kavatsus korraldada niinimetatud mitmeviisiline rünnak arvatavalt esimesel jõulupühal."

Saksa võimud vahistasid riigi lääneosas Oberhauseni linnas ostukeskusele rünnakut kavandanud vennad, teatas politsei reedel. Korrakaitsjad pidasid kinni Kosovost pärit mehed vanuses 28 ja 31, teatas politsei.

Uurijad üritavad välja selgitada, kui kaugele mehed terrorivandenõu ettevalmistamisega olid jõudnud ja kas sellega oli seotud veel inimesi, teatas lähedal asuva Esseni politsei avalduses.

Eesti merendussektor on huvitatud autonoomsete ja mehitamata laevade arendamisest ja ehitamisest ning riik plaanib lähiaastatel välja töötada vastava õigusliku regulatsiooni.

Mehitamata ja autonoomsed laevad on väga aktuaalne teema ning mõned riigid on neid juba ehitamas, rääkis BNS-ile veeteede ameti arendusjuht Eero Naaber, kes juhib ka laevanduse konkurentsivõime tõstmiseks moodustatud töögruppi.

"Me üritame ka sellesse teemasse sisse saada. Sealt avaneb väga palju võimalusi just meie IKT-sektorile: see on tohutult suur potentsiaal igasuguste start-upide tekkeks, väga palju uudseid lahendusi on vaja välja töötada," ütles ta.

WHO teatas tõhusa ebolavaktsiini olemasolust

Teadlased on katsetanud ebolavaktsiini, mis võib olla kuni 100 protsenti tõhus, teatas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) reedel.

WHO teatel võib vaktsiin kiirendatud kinnitamisprotsessi alusel käibele tulla 2018. aastal.

Eelmisel aastal anti Guineas ebolaepideemia raugemise ajal katsevaktsiini 6000-le inimesele, kellest ükski ei haigestunud hiljem viirusesse.

Vabatahtlikest moodustatud kontrollrühma liikmetel, kellele vaktsiini ei antud, esines 23 ebola nakkusjuhtu, kirjutasid teadlased meditsiiniajakirjas The Lancet.

Meedia: Hiina peaks muretsema Trumpi valitud kaubandusametniku tõttu

Hiinal on "tõelist põhjust muretsemiseks" pärast seda, kui USA presidendiks valitud Donald Trump määras kõrge kaubandusametniku kohale Hiina-kriitilise Peter Navarro, kirjutas reedel Hiina meedia, mis hoiatas ka kaubandussõja võimalikkuse eest.

Trump nimetas Navarro Valge Maja riikliku kaubandusnõukogu juhiks. Uus ametkond hakkab pidama järelevalvet kaubandus- ja tööstuspoliitika üle. Samm on järjekordne märk sellest, et Trump kavatseb täita oma lubaduse muuta USA majanduspoliitikat.

Puhub edela- ja läänetuul 5–10 meetrit sekundis, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 m/s, pärastlõunal tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 1–4 kraadi.