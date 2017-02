Pikamäe hinnangul tuleks analüüsida vaidluskomisjonide vajalikkust senisel kujul

Eesti esimese astme kohtute töökoormus on viimase 15 aasta jooksul tõusnud harukordselt suureks, tõdes riigikohtu esimees Priit Pikamäe kohtunike täiskogul. Pikamäe sõnul tuleks kohtusüsteemi raha juurde toomiseks analüüsida, kas näiteks töövaidlus- ja riigihangete vaidluskomisjoni senisel kujul enam vaja on.

Pikamäe sõnul sunnib esimese astme kohtute töökoormuse jätkuv kasv küsima, kas vaidluste kohtueelseks lahendamiseks ja kohtute töökoormuse leevendamiseks moodustatud asutused saavad enda tööga ikka hakkama, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pikamäe sõnul tuleks juhul, kui valdav osa näiteks töövaidlus- või üürikomisjoni kohtueelsetest lahenditest kohtusse edasi kaevatakse, lõpetada nende komisjonide senine töö.

"Tuleks ikkagi vaadata, kas nad suudavad täita oma ülesannet pakkuda inimestele efektiivset õiguskaitset. Kui selgub, et enamus nende organite otsuseid vaidlustatakse kohtus edasi, siis saab ju küsida, kas selline süsteem sellisel kujul on otstarbekas, ning neid reformida, jagades vastavat ressurssi kohtusüsteemile. Kui me saame parandada neid esmaseid filtreid, siis tõenäoliselt jätkub kohtutel ka rohkem aega palju tõsisemate asjadega palju pikemalt tegeleda," arutles Pikamäe.

Lisaks tuleks Pikamäe sõnul mõelda ka, kuidas muuta menetlusseaduste liiga avaraid võimalusi kohtulahendite peale edasi kaevata. Praegu kehtiv süsteem kõneleb tema sõnul sellest, et kohtusse pöördujad ei usalda esimese astme kohtuid.

"Meil praegu kaevatakse ilmselgelt liiga palju asju edasi ja sellest on suur koormus tõusnud ringkonnakohtule ja ka riigikohtule," tõdes riigikohtu esimees.

Justiitsminister Urmas Reinsalu toetab riigikohtu esimehe Priit Pikamäe ettepanekut reformida kohtueelseks menetluseks loodud asutusi. Samuti ütles ta, et kohtute töökoormust võiks aidata vähendada ka inimeste õigusnõustamine.

"Ma loodan väga palju ka sellest, et kohtute koormus väheneb seoses esmatasandi õigusnõustamise reformiga. Konkurss on välja kuulutatud, ma loodan, et juba lähikuudel on kõigis maakonnakeskustes õigusnõustamise punktid. Kui inimesed saavad otsest vastust oma õigustele, siis võib-olla neil ei olegi juriidilist õigust midagi nõuda. See võtab maha kohtu koormust," selgitas Reinsalu.