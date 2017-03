Korb: Jõhvi Alutaguse valla keskuseks ei saa

Mihhail Korb. (Foto: Siim Lõvi /ERR)

Riigihalduse minister Mihhail Korb tunnistas, et kuigi kaheksa Ida-Virumaa valla loogiline geograafiline keskus oleks Jõhvi linn, pidas valitusus mõistlikuks liita need suureks Alutaguse vallaks ja Jõhvit sinna mitte juurde võtta.

Vallajuhid ise ei soovi aga liitumist isegi arutada. Suurvalla tekkimist pidasid vallajuhid mõistlikuks vaid koos Jõhviga, kirjutas Põhjarannik.

Korb põhjendas, et liidetavad vallad on niiöelda maavallad, kus on hõre asutus.

ERR-i raadiouudiste reporter märkis, et tegemist on küll maavaldadega, aga nad vajavad keskust ja georgaafiline keskpunkt on seal Jõhvi linn. "Jah, seda tuleb tunnistada," ütles Korb.

Korb põhjendas veel, et antud otsus oli vabariigi valitsuse otsus, kus kolm partnerit omavahel leppisid kokku ühe valla moodustamises. "Kõik kolm osapoolt leidsid, et see on võimalik, mõistlik ja seda võiks teostadal."

Jõhvist rääkides osutas Korb, et Jõhvil on rohkem kokkupuuteid Ahtme ja Kohtla-Järvega. "Aga selgelt tuleks sellele väga suur vastuseis," ütles ta.

ERR küsis ka, kui palju mõjutab protsesse Mihhail Korbi isa Valeri Korb, kes tegutseb Kohtla-Järvel poliitikuna ja kelle huvides oleks Jõhvit ja Kohtla-Järvet liita.

"Minu isat seal nõupidamisesel ei olnud. Ja Kohtla-Järvest me praegu ei räägi. Jutt käib Jõhvist ja Alutaguse vallast," vastas Korb.

Korb rõhutas, et linnad, kes täidavad 5000 elaniku kriteeriumi saavad ühineda ainult vabatahtlikult ja kahe volikogu otsuse alusel.