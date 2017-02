Politsei otsib röövimistes kahtlustatava mehe kuritegudes kannatanuid

Kahtlustatav Nikolai (Foto: Politsei)

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo ametnikud pidasid mullu detsembri lõpus kinni 34-aastase Nikolai, keda kahtlustatakse mitmete jõhkrate röövide toimepanemises.

Nikolai on varasemalt korduvalt kriminaalkorras, sealhulgas vägivallakuritegude eest karistatud.

Politseile teadaolevalt tegutses mees 2015. ja 2016. aastal Tallinnas ja Harjumaal, aga ka Lääne-Virumaal Tapa kandis. Uurijatel on aga alust arvata, et tema tegutsemispiirkond võis olla laiemgi.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhtivuurija Hisko Vares iseloomustab mehe käekirja jõhkra ning vägivaldsena.

"Ta valis ohvriteks endast nõrgemaid ja valdavalt naisi, kannatanute seas oli nii alaealisi kui ka eakaid. Käekoti, mobiiltelefoni, sularaha või pangakaartide, mida mees üritas ka kasutada, kätte saamiseks mees tõukas, lõi ja ähvardas ohvreid. Röövimistega tekitatud kahjud jäid 50-200 euro vahemikku. Rööv on oma olemuselt väga raske kuritegu, mis võib kannatanutele jätta füüsiliste vigastuste kõrval ka emotsionaalse trauma pikaks ajaks," ütles Vares.

Varese sõnul kogub politsei hetkel erinevaid tõendeid ning praegu on meest alust kahtlustada vähemalt kuues röövimises.

"Ent meil on põhjust arvata, et kahtlustatav on pannud toime teisigi sarnaseid kuritegusid ja kannatanuid võib olla rohkem," märkis Vares.

Politsei palub kõigil, kes on fotol kujutatud mehe ohvriks langenud või kel on infot tema poolt toimepandud võimalike kuritegude kohta, anda sellest teada Põhja prefektuuri kriminaalbüroo telefoninumbril 52 12 627.