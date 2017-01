Rahumägi: Reformierakonna leere lepitab vaid aeg

Jaanus Rahumägi Reformierakonna üldkogul. (Foto: Anna Aurelia Minev/ERR)

Lepituse toob Rahumägi sõnul ainult aeg ja see kui Pevkuri valimiskampaanias lubatud poliitikad edukalt ellu viiakse ja läbi selle suureneb Reformierakonna toetus. "Kui oponendid näevad poliitilise populaarsuse muutust positiivses suunas, on väga raske ükskõik millistel oponentidel poliitilises süsteemis olla vastu erakonna reitingu tõusule," ütles Rahumägi ERR-ile.

"See leppimine saab tulla ainult läbi selle, et kõik see, mis on lubatud viiakse ellu, tänu sellele rahvas usaldab ja ootab Reformierakonna positiivset käitumist poliitilisel maastikul ja tänu sellele ilmselt ka see seltskond, kes on võtnud üles sellise solvunud hoiaku mõnes mõttes revideerib oma positsioone," lisas ta.

Leeride tekkimine peegeldub Rahumägi kinnitusel fraktsioonis ja juhatuses. "Mujal mingisuguseid leere ei ole. Kaks kolmandikku Reformierakonna liikmetest toetavad Hanno Pevkuri poolt välja pakutud muudatusi," sõnas ta.

"Fraktsioonis on Hanno Pevkuri vastaste leer oluliselt suurem, kui toetajate oma. Kuigi ma olen aru saanud, et see vastaste leer on kahanemas. Mis puudutab juhatust, siis mulle on jäänud mulje, et juhatuses on ikkagi enamuses Hanno Pevkuri toetajad ja ka seal on tegelikult tegemist osade juhatuse liikmetega, kes ilmselt samuti toetavad Hanno Pevkuri ideid ja tema juhi staatust," rääkis Rahumägi.

Randpere juhtum

ERR palus Rahumägil kommenteerida ka Valdo Randpere mitte toetamist fraktsiooni aseesimehena. Nimelt pakkus esmaspäeval Hanno Pevkur fraktsioonis välja Randpere kandidatuuri aseesimehe kohale. See ei leidnud aga toetust ning paljud fraktsiooni liikmed põhjendasid seda sellega, et Randperel on madal töömoraal.

"Üheltpoolt on ilmselt võimalik Valdo Randperele ette heita selliseid asju, aga teiselt poolt kasutatakse sellist mõnes mõttes mitte väga tõsist argumenti Hanno Pevkuri ründamiseks," kommenteeris Rahumägi.

"Nii palju kui ma olen lugenud avalikus meediast, on Hanno Pevkur pakkunud fraktsiooni aseesimehe kohta üsna paljudele fraktsiooni liikmetele, kes on selgelt oma poliitilise eelistuse Kristen Michali poole seadnud ja mitte üks nendest ei ole soovinud oma olemasolevat sissetulekut ja väljapaistvat positsiooni vahetada fraktsiooni aseesimehe vastu. Küsimus ei ole ainult Valdo Randperes, vaid üleüldises fraktsiooni meeleolus. Hanno Pevkur loomulikult, käies välja vastuolulise kandidaadi, soovis tuua pigem tähelepanu sellele probleemile. See eesmärk minu meelest sai tal ka täidetud," rääkis ta veel.

Rahumägi arvas, et kui Pevkur oma toetajatega asub kohalikel valimistel Tallinna linnapeakandidaadina Kristen Michalit toetama, siis see olulist leppimist kaasa ei too.

"Ma ei ole päris kindel, kas see Tallinna valimisnimekirja esinumbri toetamise koht annab üldse mingisugust reaalset leppimise funktsiooni või mingit tulemust," lausus ta.