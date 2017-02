5 uudist, mida teada täna hommikul

(Foto: ERR)

Eesti logistikasektor võiks poliitilise toa korral veel enam särada

Eesti logistikasektor annab tööd ligi 92 000 inimesele, riigieelarvesse panustab üle miljardi euro aastas. Eesti kaudu on aga transiitkaupadevedu mõnevõrra kallim, kui seda teha läbi Läti või Soome, selgub Eesti logistikakonkurentsivõime uuringust.

See on üks põhjusi, miks Eesti ei suuda naaberriikidega kaupadeveos võistelda. Audiitor Teet Tender ütles meie raadio-uudistele, et logistikasektori mõju meie majandusele on üsna märkimisväärne, see annab 18 protsenti SKT-st. Paraku on oma mõju meie transiidisektorile ka poliitikal.

Uuringu viis läbi audiitorfirma Price Waterhouse Coopers.

Pärnu bussijaama remondihange lõppes, tööd algavad aprillis

Pärnu bussijaama ehk ühistranspordi keskterminali ehituse riigihange on lõppenud ja bussijaama hakkab ümber ehitama Tartu firma Eviko. Ehitustöö peaksid algama aprilli alguses ja uus terminal saab plaanide järgi valmis 10 kuuga ehk vabariigi 100. sünnipäevaks.

Bussijaama ehitus muudab ka lähipiirkonna liikluskorraldust ehk tulevikus kaob ära platsi keskel olev busside parkla ja loodav bussijaamahoone nihkub veidi praeguse platsi peale.

Bussijaama servas asuvad müügikioskid ja tualettruum lammutatakse. Ehitamise ajal hakkavad bussid reisijaid peale võtma Ringi ja Rüütli tänavalt.

Euroopasse pürgijatele on Liibüast alustamine ohtlikum, rändajaid on endiselt tuhandeid

Euroopasse pürgivad sisserändajad üritavad iga hinna eest Liibüat vältida, sest sealsed olud muutuvad üha halvemaks ja ohtlikumaks. Inimsmugeldajad üritavad migrante tagant sundida, et nad võimalikult kiiresti teele asuksid ja hoiatavad, et Euroopa Liit õpetab Liibüa rannavalvet välja, et nad ise merel põgenikke aitaksid ja need Liibüasse toimetaksid.

Viimastel päevadel on Vahemerest päästetud üle 2700 inimese. Itaalia valitsuse teatel on selle aasta jooksul riiki saabunud üle 13 000 sisserändaja. Võrreldes möödunud aasta algusega on Aafrikast saabujate hulk kasvanud üle 50%.

Henn Pärnal on täna viimane päev riikliku lepitajana

Riiklik lepitaja Henn Pärn on täna viimast päeva tööl. Pärn annab pärastlõunal ameti pidulikult üle uuele riiklikule lepitajale Meelis Virkebaule, kes asub ametisse homsest. Enne peab aga Pärn allkirjastama Narva haridustöötajate liidu ja Narva linnavalitsuse vahelise kollektiivlepingu.

Pärna viimane lahendamist vajav töötüli on menetluses olnud 2015 aasta suvest. Kokkuleppele ei suudetud jõuda õpetajate kontakttundides. Eestis on probleem, et õpetajate ühendustel puudub sageli partner, kellega oleks võimalik sotsiaaldialoogi pidada. Seetõttu tunnustab Henn Pärn Narva linnavalitsust, kes on positsioneerinud ennast tööandja esindajana. Pärn tunnustab ka Narva haridustöötajate liitu, kes on olnud järjepidevaks ja konstruktiivseks partneriks õpetajaskonna huvide esindamisel.

Pikka liugu! Täna on vastlapäev

Täna on vastlapäev. Mitmel pool üle Eestis saab tutvuda Eesti rahva traditsioonidega. Juulis toimuvaks noorte laulu- ja tantsupeoks ettevalmistuvad Tartu koorilauljad ja tantsijad mängivad Tartu lumepargis rahvamänge, veavad köit, tehakse lõke, mille kohal keedetakse valmis üks õige hernesupp.

Eesti rahvamuuseumi esindajad panevad püsti vastlapäevateemalise telgi ning tutvustavad rahvakalendri ürgse tähtpäeva kombeid. Ja ärge siis unustage vastlakukleid!

Tänane ilmateade: kahjuks pole vastlateks väga sobiv - sajab ja puhub mõõdukas tuul

Pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma. Hommikul on udu ja uduvinet. Õhtupoolikul pilvisus tiheneb ja sadu muutub lääne poolt alates laialdasemaks. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on +2..+8°C.