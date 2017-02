Viis EELK diakonit said preestriks

Eesti luterikirikus sai laupäeval viis pikaaegset diakonit preestriks. Kõik vastsed preestrid teenivad maakogudusi.

Kõigi viie vaimuliku kohta sobib iseloomustuseks öelda "maa sool", sest nad on juba iseseisvuse taastamise aastatest teeninud oma kogudusi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma usun, et selles kohalikus koguduses, kus nad teenivad, on nad juba ammu kõigi inimeste silmis meie kohalikuks õpetajaks, preestriks ja pastoriks," ütles EELK peapiiskop Urmas Viilma.

Ralf Alasoo on Narva-Jõesuu, Tiit Kuusemaa Puhja, Ants Rajando Vormsi, Kalle Rebane Prangli ja Enno Tanilas Karula kogudusest. Kõik nad on olnud üle 20 aasta diakonid.

Diakon on vaimulikuameti esimene aste.

"Diakon on abiline, teenija - algselt neile, kes abi vajavad, on need siis lesed või orvud. Täna on diakon abiline preestrile ja piiskopile. Need mehed, kes täna ordineeriti, olid kõik diakonid üle 20 aasta. Nüüd nad on saanud preestriks ja võivad juba ise eeldada, et keegi neid abistab ja assisteerib. Diakoniamet on piiratud õigustega ja ei saa kõiki kirikuõpetaja ülesandeid täita," selgitas Viilma.

Jutluse pidas Toomkirikus Enno Tanilas Karulast. Toomkoguduse poolt said ordineeritud mälestuseks koju kaasa kellukesed.

Tanilas: kirik on keskus, kuhu tullakse nii rõõmu kui ka murega

Karula kogudus Lüllemäel on alati hoidnud ühte. 14. sajandist pärit Maarja kirik on hävitatud kolm korda, kuid varemete kõrval on nüüd paarkümmend aastat uus pühakoda.

Põlvast pärit Enno Tanilas kutsuti Lüllemäele diakoniks veerand sajandi eest, nii et endisest magasiaidast on ta koos rahvaga ehitanud uue kiriku.

"See pole keskus, mis reklaamib ennast keskusena. See lihtsalt on keskus, kuhu tullakse nii rõõmu kui ka murega. Siin on ka regulaarsed üritused, igapühapäevased jumalateenistused, lastetöö, noortetöö, koor, mis meil on olnud kogu aeg, ning ühisettevõtmised. Suvel plaanime minna jälle koos suure koguduse grupiga palverännakule Soome," selgitas Tanilas.

Ajal, mil paljud uksed ümberringi suletakse ja Kaula valdki kaob, on väärika ajalooga kogudus jääv, sest rahvas jääb ja rahvale on kogudust vaja - aktiivseid liikmeid on üle saja.

"Need inimesed on ju needsamad inimesed. Ega me saa siin eraldada, et on koguduse liikmed ja väljaspool olijad. Me oleme ikka üks kogukond," ütles Tanilas.

Ta kinnitas, et välised piiri- või muud muudatused ei pane Karula kogudust arvama või kartma, et kirikki peaks oma töö ümber korraldama.