Pärnu lahe jääl saab paari kilomeetri kaugusel kala püüda

Kui jää Pärnu lahele tekib, on kalastajad kohe kohal ning praegu on jää juba nii paks, et kaldast paari kilomeetri kaugusele püüdma minna. Ettevaatlikkus aga ei tee piirivalvurite sõnul kunagi liiga.

Pärnu lahel on jää praegu 15 sentimeetri paksune. Seda mõõdetakse iga päev mitmes kohas, kust kalastajad merele lähevad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nii paks jää kannab kalastajaid hästi. Kaldast minnakse paari-kolme kilomeetri kaugusele.

Piirivalvurid aga käivad igal hommikul, et endale jääolud selgeks teha.

"Tänane jääluure on meil tehtud. Alustasime Reiu rannast, käisime Valgerannas, Keskrannas. Praeguse hetkega on kõik kalamehed Reiu ranna all. Jää paksus on 10-15 sentimeetrit, kalamehed on umbes kahe kilomeetri peal," rääkis Pärnu politseijaoskonna vanempiirivalvur Ervin Hamburg.

Ta lisas, et kuigi nähtavust pole praegu ollagi, pole siiski karta, et kalamehed hiljem ei tea, kuspool kallas asub. Enamasti ollakse ka hästi varustatud.

"Hommikul jääluure ajal me nendega vestlesime. Peaaegu kõigil olid kaasas GPS-id, kellel kompassid, kellel sõbral. Samuti vaatasime, et igaühel oleks jäänaasklid, kas või mingi väike nöörijupikene. Me peame kogu aeg silma peal hoidma, et teada, kus nad asuvad. Tänastki ilma vaadates - selline tuisk ja nähtavus alla paarisaja meetri - kogu aeg oleme valves. Tööpäevadel on siin umbes 50 kalastajat, nädalavahetusel juba üle saja, isegi kuni kakssada. Aga õige püük hakkab kevadepoole," ütles Hamburg.

Silt, mis tuletab jäälemineku ohtlikkust meelde, on praegu veel vajalik, sest alles kolmapäeval oli päris kalda lähedal suur pragu. Ettevaatlikkus pole piirivalvurite sõnul kunagi liiast.