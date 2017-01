Liikluskindlustuse hind on hakanud kiirenevas tempos kerkima

Liikluskindlustuse hind on viimastel kuudel tuntavalt kasvanud ning tõenäoliselt on põhjus see, et eelmine aasta lõppes kindlustuspakkujatele suure kahjumiga.

Liikluskindlustuse hinnad on kerkinud juba aastaid. Kindluspakkumisi vahendava ettevõtte Iizi andmeil on aga hinnatõus viimastel kuudel kiirenenud ning viimase poole aasta jooksul on pakkumiste hinnad kerkinud umbes 10-15 protsenti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Pigem see viimane pool aastat on eristunud, tõusu on olnud pikemalt, aga see pole olnud nii terav. Eelmise aasta sügisest peale on tõus olnud arvestatavam," kinnitas Iizi Kindlustusmaakleri juht Igor Fedotov.

Liikluskindlustus on viimased kuus aastat toonud pakkujatele kahjumit, üle-eelmisel aastal oli miinus kokku kuus miljonit eurot. Eelmise aasta osas ei ole numbrid veel koos, kuid on võimalik, et kahjum kujuneb enam kui kümne miljoni euro suuruseks, mis oleks ka uus rekord.

Liikluskindlustuse fondi juht Mart Jesse ütles, et keskmine kahju tõuseb üsna kiiresti. "Autosid müüakse palju, nad sõidavad rohkem, kahju tihedus on ka kasvanud ja hindade tõusu hoiab kammitsas seltsidevaheline ülitihe konkurents. Eesti turul on kokku kümme kindlustusandjat ja tihe konkurents ei võimalda hindu tõsta, et kahjumist väljuda," selgitas ta.

Kindlustusfirma If tunnistas, et ka nemad on hindu tõstnud. Ettevõte tõi välja, et jõudsalt on kerkimas vigastatutele makstavad hüvitised.

"Meditsiin areneb, muutub paremaks ja kallimaks. Elatustase tõuseb. Ka rehabilitatsioon ja ootused tugiteenustele, et need kulud kasvavad," rääkis If Kindlustuse tootejuht Reet Veilberg. "Kui näiteks üks 30aastane mees jääb püsivalt voodihaigeks pärast liiklusõnnetust, siis tema elu lõpuni on ju liikluskindlustus see, kes tema kulud hüvitab".