Ivanova esitas Savisaare kandidatuuri viimase isiklikul soovil

Edgar Savisaar ja Olga Ivanova. (Foto: Siim Lõvi /ERR)

Ivanova ütles, et ta kohtus Edgar Savisaarega isiklikult pühapäeval ehk päev enne Keskerakonna Tallinna nõukogu koosolekut. Ivanova sõnul teavitas ta Savisaart sellest, et nõukogu päevakorras on punkt, mis käsitleb ringkondade valimisnimekirjade esinumbrite kinnitamist. "Savisaar palus mind esitada tema kandidatuur Lasnamäe esinumbriks," kinnitas Ivanova.

Ivanova sõnul esitas ta nõukogu koosolekul Savisaare kandidatuuri suuliselt. Ivanova sõnul ei ole kirjalik avaldus kandideerimiseks vajalik ning suuline esitamine on piisav. "Loomulikult on see [suuline esitamine] piisav, muidu poleks [Savisaare] kandidatuuri hääletusele pandud," sõnas Ivanova. Ta märkis, et koosolekust osavõtjatest tundis vaid Kristiina linnaosa vanem Vadim Belobrovtsev huvi, kas kandidaat ei peaks ise kohal olema.

"Ka Mihhail Kõlvart ei ole esitanud kirjalikku nõusolekut," lisas Ivanova.

Ka esitas Ivanova koosolekul Lasnamäe valimisnimekirja esinumbri kandidaadiks Yana Toomi. Savisaar ei võtnud koosolekust osa, kuid Toom oli Ivanova sõnul kohal.

Ivanova sõnul pandi koosolekul hääletusele kolm kandidaati: Kõlvart, Toom ja Savisaar. Ivanova lisas, et neist kellegi ülesseadmise puhul ei tekkinud probleemi.

Hääletusel sai Kõlvart kümme ja Savisaar ühe hääle. Ivanova sõnul hääletas tema Savisaare poolt. Toome ei saanud ühtegi häält.

"Ma võin aimata vastust, mille ma saaksin," ütles Ivanova vastuseks küsimusele, kas Savisaar võiks siiski kohalike omavalitsuste valimistel Lasnamäel kandideerida, olles valimisnimekirjas esikohast tagapool.

"Vaevalt, et inimene, kes on teinud rekordi ja toonud valimistel erakonnale ligi 40 000 häält, on nõus pärast sellist hääletust Tallinnas kandideerima," sõnas Ivanova. "Nagu ka Yana Toom, kes kogus Euroopa Parlamendi valimistel üle 25 000 hääle ja teinud sellega samuti rekordi, vaevalt et ka tema nüüd nõusse jääb [Tallinnas kandideerima]."

Keskerakonna peasekretär Jaak Aab ütles teisipäeval rahvusringhäälingu uudisteaates "Aktuaalne Kaamera", et erakonna Tallinna nõukogus rääkis Savisaare kandideerimise soovist ainsana vaid Olga Ivanova.

"Kõik teised temaga [Savisaarega] suhelnud inimesed on öelnud, et ta ei soovi, pole otsust teinud, mis kindlasti pole lõplik, aga ta ei tunne selle teema vastu praegu kõige suuremat huvi," lisas Aab.

"Ta [Savisaar] on sellest mitu korda vestelnud ka Jüri Ratase ja teiste juhatuse liikmetega. Sellepärast ei tulnud Jüri Ratase poolt ka ettepanekut, et Savisaar oleks mõne piirkonna esinumber," sõnas Aab.