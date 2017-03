Eesti lennujuhid hakkavad peatselt "pimelende" nägema

Vene sõjalennuk Su-34 (Foto: Marina Lystseva/TASS/Scanpix)

Lennuliiklusteeninduse AS-il on selleks kõik ettevalmistused tehtud ja praegu käib koostöös kaitseväe struktuuridega vajalike turvalisust tagavate seadmete hange.

"Kuna tegemist on väga spetsiifiliste ja suhtelist harva kasutatavate seadmetega, siis hanke kiirus sõltub tarnijast. Eesti pool teeb endast kõik võimaliku, et saada puuduvad seadmed kätte nii kiiresti kui võimalik," ütles Lennuliiklusteeninduse AS-i kõneisik Elis Mäeots ERR-ile.

Lennuameti lennuliiklusteeninduse ja lennuväljade osakonna juhataja Kristo Vallimäe on öelnud, et praegu toimub lennuohutuse tagamiseks regulaarne teavitusahel, kus kaitsevägi suuliselt annab eelhoiatust lennuliiklusteeninduse vastutusalas toimuvatest transponderiteta lendudest.

Primaarradarid on üldjuhul kasutusel relvajõududes. Primaarradar saadab välja elektromagnetlaine impulsse, mis lendavalt objektilt tagasi peegeldudes annavad radarile märku lendavast objektist. Tsiviillennunduses on aga tavaliselt kasutusel sekundaarradarid, mis on objekti asukohast välja kiiratud signaali võrdlemisel töötav radarid ehk sõltuvad lennukite transponderitest. Kui transponder on välja lülitatud, siis sekundaarradar lennukit ei märka.

"Pimedalt lendamine" on olukord, kus lennuk ei ole tsiviilradaritele ja seega ka tsiviillennukitele nähtav, kuna ei kasuta transponderit. Sõjaväeradaritele ja -lennukitele on "pimedalt" lendavad lennukid aga nähtavad.