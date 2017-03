5 uudist, mida teada täna hommikul

(Foto: ERR)

Tere hommikust! Siin on teemad, millega on päeva alustanud ERRi uudistetoimetus.

Omavalitsuste üürimajade plaan jõuab valitsusse

Ettevõtlusminister Urve Palo viib täna valitsusse üürimajade rajamise kava, mis näeb ette, et kui omavalitsus soovib üürimaja ehitada, annab riik kuni pool selle maksumusest.

Kava järgi saab iga omavalitsus 2019. aasta lõpuni taotleda nii uusehituseks kui ka renoveerimiseks toetust 2,5 miljoni euro ulatuses. Riigieelarvest võtab plaan tänavu 2,5 miljonit eurot, järgmisel kahel aastal 25 miljonit.

Omavalitsused peaksid summale vähemalt teise sama palju juurde panema, sest toetusega saab katta kuni poole ehituskuludest. Omavalitsus peab olema toetuse taotleja ja hiljem ka omanik. Palo kinnitusel ei jää omavalitsus korteritele peale maksma, vaid teenib oma investeeringu läbi üürnike renditulu tagasi.

Suurbritannia peaminister peab veelkord Brexiti detailidest aru andma

Suurbritannia parlamendi ülemkoda Lordide Koda kiitis heaks valitsuse Brexiti-plaani muudatused. Muudatusega kohustatakse valitsust enne Suurbritannia lahkumiskõneluste alustamist selgitama, kuidas on kavas kaitsta riigis elavate Euroopa Liidu kodanike huvisid.

Lordide Koja otsus on vaatlejate sõnul tagasilöök peaminister Theresa Mayle, kes lootis, et parlament kiidab tema Brexiti-plaani muudatusteta heaks. Valitsus võib siiski veel Lordide Koja nõudmise tagasi lükata parlamendi alamkojas, kus May juhitavatel konservatiividel on enamus. See venitab siiski Suurbritannia ja Euroopa Liidu lahkumiskõneluste alustamist, mis oli plaanis 13. märtsil.

Makedoonlased protestivad koos presidendiga teise riigikeele kehtestamise vastu

Makedoonia president keeldub sotsiaaldemokraatide ja albaanlaste parteide valitsusliitu heaks kiitmast, sest nad on lubanud kuulutada albaania keele Makedoonias ametlikuks keeleks. Inimesed on juba mitu päeva tänavatel, et presidendile toetust avaldada.

Detsembrikuistel valimistel said seni võimul olnud rahvuslased paar kohta rohkem kui sotsiaaldemokraadid, aga valitsuse moodustamiseks oleks neil vaja olnud albaanlaste toetust. Makedoonia suhted albaanlastega on olnud pikka aega keerulised. Pärast detsembrikuiseid valimisi käisid Makedoonia albaanlaste esindajad Albaania võimudega nõu pidamas, missuguste nõudmistega Makedoonias valitsuskõnelustele minna.

Kuidas majandada maavaradega? Seda arutatakse TTÜ-s

Tallinna Tehnikaülikoolis toimub avalik arutelu arengudokumendile „Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050" laekunud ettepanekute üle. Jaanuari lõpus valminud dokumendi kohta on tulnud üle saja ettepaneku. Näiteks keskkonnaühendused märgivad, et saastetasude maksmisel ei tohiks teha üksikutele ettevõtjatele erandeid ning arengukavast tuleb eemaldada viide, nagu tuleks välismõjude hüvitamise määramisel lähtuda mingitest muudest teguritest kui tekitatud kahjust.

Eestimaa Looduse Fondi keskkonnaeksperdi Kristjan Piirimäe sõnul vajab eelnõu asjalikke ettepanekuid, sest praegusel kujul eelnõu muudaks Eesti toorainemaaks.

Eestist võiks saada isejuhtivate autode katseala

Fotol on Mercedese isesõitev auto.

Eestis tahetakse luua võimalused isejuhtivate autode katsetamiseks. Täna tuleb kokku töörühm, et arutada Eesti lähiaja plaane isejuhtivate sõidukite arenduskohana. Kõne alla tulevad ka isejuhtivate autodega kaasnevad riskid, keskkonnaküsimused ja kasutajate kogemused. Ekspertrühma juhi Pirko Konsa sõnul on oluline Eestis välja arendada rahvusvahelistele ettevõtetele atraktiivne testkeskkond, et teha nii tehnilisi katsetusi kui proovida ärimudeleid.

Pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja lörtsi. Puhub edela- ja lõunatuul 4-10, ennelõunal saartel ja rannikul puhanguti 12-14 m/s. Õhutemperatuur on 2..6°C.

Allikas: Ilmateenistus