Tallinnas avatakse uus kakskeelne erakool

Uuel õppeaastal avab Tallinnas uksed uus erakool. Avatud Koolis hakkavad koos õppima eesti ja vene emakeelega lapsed. Kooli asutajad lubavad, et põhikooli lõpuks on lastel kolmanda keelena selge ka inglise keel.

Tegutsema hakkab Avatud Kool Põhja-Tallinnas, jagades ruume Karjamaa kooliga, vahendab "Aktuaalne kaamera".

Uuest õppeaastast avatakse esimene ja teine klass. Ühes lennus on 2 paraleelklassi ja ühes klassis õpib 30 last. Tunnis on korraga 2 õpetajat.Pool päeva õpitakse eesti keeles ja teine pool vene keeles. Kooli direktor Helen Sabrak ütleb, et iga õpetaja hakkab lastega suhtlema ainult oma emakeeles.

"Lapsed õpivad üsna kiiresti sellises mudelis niiöelda keelt vahetama. Kui nende ees seisab vene keelt kõnelev õpetaja õpetaja, pöörduvad nad automaatselt tema poole vene keeles ja eesti keelse õpetaja poole eesti keeles. Arusaamine tekib lastel väga kiiresti. Paari kuuga nad valdavad lihtsat keelt, mida neil koolis vaja on," rääkis Sabrak.

Muusika ja liikumine on esimeses klassis inglise keeles. ning edaspidi hakkab inglise keele maht suurenema.

Esimesed keelekümbusklassid asutati Eestis 16 aastat tagasi. Kahesuunalist keelekümblust, kus õppetöö oleks vaheldumisi nii eesti- kui vene keeles koolides seni veel pole ning seda on katsetatud lasteaedades.

"Riikliku programmiga me ei ole veel jõudnud koolini. See saab olema meie jaoks ka selline esimene pääsukene, kellega koos õppida. Me kindlasti teeme seda koos," kommenteeris haridus- ja teadusministeeriumi üldhariduse osakonna juhataja Irene Käosaar.

Kooli põhimõtteid tutvustati huvilistele tänasel infopäeval Arsenali keskuses. Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart ütles, et tulevikus võiksid samasugust formaati kasutada ka munitsipaalkoolid.

"Alustada tuleb minu arvates pilootprojektina ja pilootprojekti käivitamine on koos erasektoriga paindlikum ja ka mõistlikum," ütles Kõlvart.

Kooli asutajateks on teiste seas näiteks Noored Kooli programmi algataja Artur Taevere ja Kiusamisvaba kooli käivitaja Rasmus Rask. Koolis on õppemaks, 110 eurot kuus, kuid samas on ka vajaduspõhised tasuta stipendiumikohad.