Pärnu ühineb vaid kahe naabervallaga

Pärnu linn tegi veebruaris ettepaneku ühinemisläbirääkimiste alustamiseks kolmeteistkümnele omavalitsusele, ühineda õnnestub Audru ja Paikuse vallaga ning sellest tekib 51 000 elanikuga omavalitsus.

Ühinemisest jäid kõrvale need, kus läbirääkimised juba käisid ehk Vändrad ja Tootsi, samuti Koonga ja Varbla, kus peeti läbirääkimisi Läänemaaa valdade Hanila ja Lihulaga.

Ühel või teisel põhjusel ei võetud Pärnu ettepanekut kas vastu või siis katkestati juba alanud läbirääkimised. Lõplik seis on see, et ühinevad Pärnu, Paikuse ja Audru vald.

Igati mõistlik otsus, ütleb linnapea Romek Kosenkranius. "Kui me räägime siin osaliselt Tahkuranna vallast, osaliselt Audrust, Sauga, Paikuse vald - need on väga tihedalt põimunud Pärnu linnaga. Osadesse valdadesse sõidavad lausa linnabussid. Paljud elanikud käivad Pärnu linnas tööl, lapsed on koolis Pärnu linnas, meil on ühine veevärk. Nii palju ühiseid asju, et inimesed juba ammu ei taju seda kohalike omavalitsuste piiri."

Audru, Paikuse ja Pärnu kirjutavad ühinemislepingule alla 27. detsembril.