Taavi Kotka sõnul pidurdab uus valitsus innovatsiooni

Märke riigikogu tegemistest, mis Kotkale peavalu põhjustab on kolm. Esiteks ei mahu talle pähe asjaolu, et riigikogu otsustas aasta lõpus edasi lükata ülemineku kohustuslikele e-arvete süsteemile, seejuures "pidurdamise eestvedajaks" peab ta IRL-i, kirjutas Postimees.

Teiseks on Uberi legaliseerimine Eestis. "Sõidujagamisteenusest on riigikogus saamas üks käkk. Saan aru, et siin on samuti eestvedajaks Isamaa."

Kotka värskeim etteheide puudutab aga võimuliidu plaani hakata e-hääletamist piirama. "Alustatakse perioodi kärpimisega - milleks?" küsis Kotka.

IRL-i aadressil tehtud etteheidetega ei nõustunud partei riigikogu liige Andres Metsoja: "Taavi Kotka mure on asjakohane, aga ülepingutatud. E-arvete avalikule sektorile saatmise kohustus kehtestatakse niipea kui võimalik (2017. aasta jooksul), siis kui konkurentsitõrke tekkimine on välistatud ja kulu ei oleks ettevõtete kanda. Kusjuures majanduskomisjoni otsus selles osas oli konsensuslik."

Jagamismajandus pole Metsoja sõnul mingi saatan, vaid pigem õnnistus, sest täiendava konkurentsi näol mõjutab teenuse kvaliteeti kui ka hinga. "Mis puudutab sõidujagamisteenust, siis need arutelud alles käivad. Üks on kindel – IRL ei takista seda. Me toetame erinevate jagamisteenuste, näiteks Uberi ja Taxifyde reguleerimist viisil, mis aitaks neil toimetada ja kasvada Eesti turul."

E-hääletamise periood on valitsusel plaanis võrdsustada eelhääletamise perioodiga ehk taastatakse olukord enne 2015. aastat, aga IRLi eesmärk on tegelikult jõuda nii kaugele, et e-hääletus oleks võimalik ka valimispäeval.

"Põhjendatult tekib küsimus, et kui pikk peaks Taavi Kotka arvates e-hääletamise periood olema? Kaks nädalat? Kaks kuud? Põhiseadus viitab valimispäevale, kuid ajas on see periood tegelikult pikenenud ning e-Eesti huvides peaks olema, et e-hääletus toimuks valimispäeval," sõnas Metsoja.