Küüt ja Toompere: munitsipaalpolitsei vajab lisaõigusi praktilistel kaalutlustel

Mirko Ojakivi, Jüri Saar ja Aivar Toompere stuudios. (Foto: Rene Suurkaev (ERR).)

Siseministeeriumi asekantsler Raivo Küüt ja Tallinna munitsipaalpolitsei juht Aivar Toompere põhjendasid munitsipaalpolitseinikele õiguste andmist sellega, et politseid pole mõtet pisirikkumiste pärast koormata. Tartu ülikooli kriminoloogia professor Jüri Saar leidis, et see on libedale teele minek.

Küüt rääkis Vikeraadio saates "Reporteritund", et mitmete juhtumite puhul saaks munitsipaalpolitseinikud kiiresti ja adekvaatselt reageerida, kuid korrakaitseseadus seda ei võimalda.

"Kui korrarikkuja pole vabatahtlikult nõus alluma tuleb kohale kutsuda politsei. See on tarbetu dubleerimine. Võtame näiteks olukorra, kus joobnud inimene magab pargipingil ja keeldub sealt lahkumast. Siis on vaja kohale kutsuda politsei," rääkis Küüt. "Peame vaatama asju ratsionaalset, näiteks kainestusmajja viiakse meil ligi 1000 inimest aastas."

Küüt toonitas, et loomulikult reageerib politsei, kui on oht kellegi elule või tervisele ja rakendab kaitseks kogu lubatud sunnivahedeid, sealhulgas vajadusel relva kasutamiseni välja.

Toompere tõi näiteks juhtumi, kui Tallinna kaubamaja juures viibis raskes joobes mees, kes keeldus enda viimisest kainestusmajja. "Kas see on riigi ressursi optimaalne kasutamine, et kõigepealt tuli kohal kiirabi, kes tuvastas, et mees on joobes. Siis tuli munitsipaalpolitseinikel oodata 48 minutit politsei saabumist, kes viisid mehe kainestusmajja," lausus Toompere.

Tema sõnul on probleem ka sõiduõiguse kontrollimisel, kus kontrolöridel pole õigus jõuga rikkujaid kinni pidada. "Nädalavahetusel löödi naiskontrolörit rindu, ta kukkus ja vigastas pead ja kätt. Lööja pani jooksu ja naisega kaasas olnud meeskontrolör hakkas teda taga ajama, kutsudes samal ajal kohale politsei. Hea oli, et patrull oli lähedal ja lööja saadi kätte," ütles Toompere.

Ta märkis, et tavakodanikul oleks olnud õigus olnud ründaja maha rabada ja pärast saanuks ta selle eest siseministrilt kiita, kuid ametnikule oleks võinud see kaasa tuua kriminaalasja. "Meil pole isegi õigust inimesel käest kinni võtta ja ta ühissõidukist jõuga maha tõsta. Tuleb leppida sellega, et võib-olla leidub mõni kõva mees, kes seda teeb."

Jüri Saare sõnul ei tohi unustada põhimõtet, et sunni monopol on riigil, kes õiguskorra eest vastutab. "Selleks ei saa olla mitte mingi kohalik omavalitsus, majavalitsus või kodanike vabatahtlik ühendus. Riik on monopoliseerinud jõukasutamise ja riik peab seda laiali jagades olema ääretult ettevaatlik," arutles Saar. "Kodanik ei saa olla nõus, et teda hakkab karistama kohalik omavalitsus."

Saar märkis, et on korteriühistu juhatuses ja tema majas juhtub mõnikord ebameeldivaid asju, joobespäi lärmamiseni ja arvete mittemaksmiseni. "Kuid me ei saa teha kortermajja kartserit, seal elavad Eesti riigi kodanikud."