Valitsus pole arutanud Ossinovski alkoholi piiriüleste piirangute kava

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

Peaminister Jüri Ratase sõnul pole valitsus kabinetis ega istungil arutanud teemat, et alkoholipiirangud piiril võiksid olla Eesti üheks prioriteediks eesistumise ajal. "See on ühe ministri algatus, kui see jõuab kabinetti, siis kindlasti arutelu toimub," sõnas Ratas valitsuse pressikonverentsil.

Sesteri sõnul on EL-i üks positiivseid fenomene kaupade, teenuste ja inimeste vaba liikumine. "See võimalus on antud EL-i sisereeglite järgi," ütles minister. "Kindlasti ei peaks me looma uusi topeltstandardeid," lisas ta.

Mis puudutab üleveetavaid igapäevaseid koguseid, siis see võiks Sesteri sõnul olla üheks diskussiooni kohaks. "See ei ole täna meie fookuses, vähemalt praegusel hetkel pole sellist kokkulepet olnud, et see oleks meie fookuses," rääkis ta.

Aktsiisipoliitika on Sesteri sõnul iga riigi enda asi, aga kuna ka Leedu on järsult tänavu aktsiise tõstmas, võiksid sellised tõusud julgustama ka Lätit täiendavalt üle vaatama oma aktsiisipoliitikat.

Kaitseminister Margus Tsahkna sõnul tähendaks sellise algatuse üleeuroopalisus seda, et Eesti kaotaks oluliselt oma tulusid, mis tulenevad Eesti-Soome piiriülesest alkoholikaubandusest.

Eesti Päevaleht kirjutas neljapäeval, et Ossinovskil on valminud kava nõuda Eesti EL-i eesistumise ajal koos rahandusminister Sven Sesteriga kogu Euroopas üle piiri vedada lubatava alkoholikoguse vähendamist.

Kuna koguste puhul on tegu üleeuroopalise regulatsiooniga, on vähendamiseks vaja kõigi 28 liikmesriigi nõusolekut ning kuna Ossinovski sõnul ei ole EL ühtset alkoholipoliitikat selles vallas pikka aega karmistanud, peab ta ettepanekut otstarbekaks ja mõistlikuks.

Kuna Euroopa Komisjonis uue alkoholipoliitika väljatöötamiseks kuluks aastaid, sooviks Ossinovski eesistumise ajal jõuda niikaugele, et anda oma soovitused uue riikidevahelise korra väljatöötamiseks.

Tema sõnul on Euroopa terviseministrid komisjonilt uut strateegiat soovinud juba pikka aega, kuid siiani on komisjon sellest keeldunud. Kui suured võiksid olla tulevikus lubatavad kogused ja kas neid võiks vähendada pigem mitu korda või tagasihoidlikult, ei osanud minister veel vastata.