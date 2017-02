Uudistepäeva kokkuvõte 13. veebruaril

ERR.ee uudistepäev 13. veebruaril (Foto: ERR/Fotor)

Selle aasta seitsmenda töönädala esimese uudistepäeva kokkuvõte on teie ees!

Riigikogu esimees Eiki Nestor (SDE) läks vastuollu riigikogu hea tavaga, osaledes Postimehes ilmunud kommertsraadiojaama Kuku reklaamis.

Riigikogu liikme hea tava, mille algatas 2012. aastal toonane rahvasaadik Kaja Kallas ning mis võeti riigikogus vastu 2014. aastal, ütleb muuhulgas: "Riigikogu liige väldib olukordi, kus võib kahtluse alla sattuda tema otsuste erapooletus ja tekkida erahuvide teenimise mulje." Eiki Nestori ülesastumine kommertshuve teeniva ettevõtte reklaamis just sellise mulje loobki.

Eiki Nestor tunnistas ERR.ee-le, et astus Kuku raadio reklaamis üles täiesti teadlikult ja põhjusel, et talle Kuku raadio meeldib. "Kui ERR oleks pakkunud mulle Vikerraadio reklaami, oleksin ka osalenud," ütleb Nestor, jättes kõrvale asjaolu, et ERR ei tegutse kommertsalustel.

Nestor kinnitas, et tasu ta reklaamis osalemise eest ei saanud. Samuti polevat ta kunagi saanud tasu ka samas jaamas saate "Avameelselt ajakirjandusest" saatejuhina üles astudes.

Narva linnavalitsus sõlmis fondiga Innove kokkuleppe, mille kohaselt korraldatakse taksojuhtidele eesti keele kursused tasuta.

Leppe järgi saavad tasuta keelekursustest osa 60 taksojuhti, kuid peavad selleks ise initsiatiivi üles näitama, kirjutab ERR-i venekeelne uudisteportaal.

Innove on valmis kandma ise keelekursuste kulud ning koostama eesti-vene vestmiku, mis läheb kokku maksma 4320 eurot.

Kursused korraldatakse tänavu oktoobris-novembris Tiiu Võhma keeltekooolis.

Esmaspäeval korraldasid loomaõiguste organisatsioonid Loomus ja Loomade Nimel riigikogu ees erakorralise meeleavalduse karusloomafarmide keelustamise poolt.

Korraldajate teatel osales meeleavaldusel üle 100 inimese. Meeleavaldusel näitasid oma toetust riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra, riigikogu liige Barbi Pilvre, roheliste erakonna ja liikumise Eesti Metsa Abiks esindaja Züleyxa Izmailova ja paljud teised. Samal ajal arutas riigikogu maaelukomisjon Loomuse algatatud pöördumist „Karusloomakasvanduste keelustamine Eestis“.

Karusloomade kasvatamise lõpetamist või selle praeguse korra muutmist soovivad saadikud peaksid algatama vastava eelnõu, mis tuleks riigikogu saalis hääletusele, otsustas esmaspäeval karusloomafarmide teemat arutanud maaelukomisjon.

"Karusloomakasvatuste jätkamist praegusel kujul toetab vaid Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsioon, kõigis teistes fraktsioonides on palju erinevaid arvamusi ning need ei jagunenud vaid poolt või vastu arvamusteks," ütles maaelukomisjoni esimees, Isamaa ja Res Publica Liitu (IRL) kuuluv Helir-Valdor Seeder BNS-ile.

Samas otsustas maaelukomisjon juba kaks aastat menetluses olnud karusloomafarmide lõpetamist nõudva petitsiooni menetlemise lõpetada.

Komisjon otsustas Seederi sõnul, et "pole õige lihtsalt "jah" või "ei" vormis hääletada ja näiteks 4-5 vahekorras seda asja otsustada".

Euroopa Komisjon langetas Eesti 2017. aasta majanduskasvu prognoosi 0,1 protsendipunkti võrra 2,2 protsendile.

Järgmise aasta sisemajanduse koguprodukti (SKP) kasvuks ootab Komisjon jätkuvalt 2,6 protsenti, selgub talvisest majandusprognoosist. Sama kasvumäära ootas Komisjon ka sügiseses prognoosis.

Tarbijahindade harmoniseeritud indeks (THHI) peaks Eestis Komisjoni uue prognoosi järgi nii 2017. kui 2018. aastal kasvama 2,8 protsenti. Sügisel ootas Komisjon tänavu 2,6-protsendilist ja 2018. aastal 2,7-protsendilist inflatsiooni.

Opinionway arvamusuuringu kohaselt võidaks Prantsusmaa presidendivalimiste teises voorus endine majandusminister Emmanuel Macron Rahvusrinde juhti Marine Le Peni.

Le Pen saaks küsitlustulemuste järgi esimeses valimisvoorus 26 protsendi valijate toetuse, Macronile annaks hääle 22 ja paremtsentristide presidendikandidaadile Francois Fillonile 21 protsenti valijaist, vahendas Reuters.

Teises voorus seljataks Macron Le Peni 63-protsendilise toetusega, Le Pen saaks 37 protsenti häältest.

Kui teise vooru jõuaks siiski Fillon, toetaks teda 58 protsenti ja Le Peni 42 protsenti valijaist.

Varem peeti valimiste favoriidiks Filloni, kes aga paar nädalat tagasi avalikkuse ette jõudnud skandaali tõttu on kõvasti toetust kaotanud.

Uudisteagentuuri Associated Press fotograaf Burhan Ozbilici pälvis 2017. aasta Maailma pressifoto auhinna fotoga, mis kujutab relvaga Türgi politseinikku seismas surmavalt haavata saanud Vene suursaadiku kohal.

Ozbilici foto oli osa sarjast "Mõrv Türgis", mis tabas hetki enne ja pärast seda, kui politseinik Mevlut Mert Altintas tappis 19. detsembril Ankaras fotonäitusel Venemaa suursaadiku Türgis Andrei Karlovi.

Millisest riigist võib olla pärit Euroopa, miks mitte isegi maailma parim noor ooperisolist? See selgub mais, mil Pärnus toimub juba kümnes Klaudia Taevi nimeline konkurss. Selleks, et võistlus tuleks aus ja põnev, alustasid dirigent Erki Pehk ja konkursi üks eestvedajatest Toomas Kuter ooperisolistide "ülekuulamist" juba detsembris, mil suunduti esimesele eelvoorude reisile Euroopas.

Erki kehastus teel reporteriks, et talletada seiklus videos ja pildis, ERRi kultuuriportaal aga aitas rännakut talletada veebis.

Uuri täpsemalt siit!

Esmaspäeva lõppedes alustab Raadio 2-s täispikk öösaade, mis on valentinipäevale kohaselt täis lilli ja südameid.

Londonist sõidab kohale Chris Mars, kes istub klaveri taha ja esitab armunud kuulajate soovilaule. Legendaarne Läti plaadifirma I Love You Records avab saates kaardid ja fonoteegi.

Värske kooslus Taavi Tulev ja Kristjan Raidna tuleb prooviruumist raadiostuudiosse, et anda esimene otse-eetri live. Aprillis albumit esitleb Sibyl Vane avaldab karjääri esimese kaveri, loomulikult sõpruse teemal. Öö avab üllatuskülaline. Enne hommikut on eetris eksklusiivintervjuu Ameerika supergrupiga Heron Oblivion.

Valentinipäeva erisaade on Raadio 2 eetris 14. veebruari alguses, südaööst kuni hommikuprogrammini.

Homne ilm: saabub tänavune esimene kevadsoojus

Homme tuleb selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub loode ja põhjatuul 4-10, rannikul puhanguti 14 m/s, pärastlõunal nõrgeneb. Õhutemperatuur on +2..+6°C.