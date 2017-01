Eesistumise sideisiku konkursil kandideerib kaheksa inimest kohale

(Foto: Postimees/Scanpix)

"Eeldasime sideisikute konkursi vastu suurt huvi, kuid avalduste hulk ületas kõik ootused. Saime ligi 800 avaldust sajale kohale ehk sõel kujuneb väga tihedaks," ütles eesistumise sideisikute nõunik Piret Lukk teisipäeval BNS-ile.

Tänavu juulis, septembris ja oktoobris toimub Tallinna Kultuurikatlas 11 mitteametlikku Euroopa Liidu ministrite kohtumist ja kuni seitse kõrgetasemelist konverentsi, millest osavõtjate abistamise ja saatmisega hakkavad sideisikud tegelema.

"Need inimesed on eesistumise ajal Eesti visiitkaardiks meie väliskülalistele," on Lukk varasemalt öelnud. "Nende asjatundlikkus ja suhtlemisoskus kujundavad suuresti muljet Eestist ja eestlastest. Kui küsime oma tippametnikelt ja ministritelt, mis teiste riikide tippsündmustest meelde on jäänud, siis sideisikute professionaalsus või selle puudumine on esimesi asju, mis vahetult meeles," lisas Lukk.

Tema sõnul vaatab eesistumise korraldamisega tegelevad ametnikud veebruari jooksul avaldused läbi ning kutsuvad märtsis vestlusele umbes 150 kandidaati. "Nende seast valib värbamiskomisjon välja kandidaadid, keda hakkame maikuus koolitama," lisas Lukk.

"Valmistame inimesed sideisiku rolliks põhjalikult ette. Kandidaadid saavad süvendatud teadmised eesistumisest ja Euroopa Liidust, protokollist, suhtlemisest, Eesti ajaloost ja kultuurist, esmaabist, keeruliste olukordade lahendamisest. Koolitustel osalemiseks tuleb inimestel leida töö ja/või õpingute ajast kokku kuni poolteist nädalat," selgitas sideisikute nõunik.

"Juuni alguseks on kõik sideisikud koolitatud ja vastutusrikkaks rolliks valmis ning kõigil kõrgetasemelistel kohtumistel on delegatsiooni juhtidel - riigipeadel, ministritel ja teistel juhtivametnikel - alati toeks inimene, kellel on detailne ülevaade toimuvast ning suudab lahendada ootamatuid olukordi," märkis Lukk.

"Sideisikute töökavad sõltuvad tippsündmuste ajakavast ja välisdelegatsioonide saabumisest, lahkumisest, sest sideisik saadab delegatsiooni juhti hetkest, kui ta saabub Eestisse kuni hetkeni, mil ta lahkub Eestist. Eesistumise tippsündmused toimuvad Tallinnas Kultuurikatlas peamiselt juulis, septembris ja oktoobris ning just nendel kuudel tuleb sideisikul pühenduda 10 kuni 20 päeval ainult eesistumisele," lisas eesistumise kommunikatsioonijuht Tiina Urm.

"Kahtlemata saavad kõik sideisikud erakordse kogemuse riigijuhte, ministreid ja teisi Euroopa Liidu juhtivametnikke toetades. Neil avaneb võimalus näha, kuidas käib töö Euroopa Liidu niiöelda tagatubades, kus valmistatakse ette otsuseid, mis mõjutavad 500 miljoni inimese elu," lisas Urm.

Sideisikute konkurss kuulutati välja detsembri alguses ning kandideerimise tähtaeg oli 23. jaanuar.

Eesti on esimest korda Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja 2017. aasta juulist detsembrini. Eesistuja juhib nõukogu tööd ehk suunab 28 liikmesriiki ühiste otsuste poole. Eestisse on oodata eesistumise ajal kuni 30 000 väliskülalist, kes külastavad siin paarisadat üritust. Eesistumine toob riigile ja selle tipp-poliitikutele, kes vastutavad riikidevaheliste läbirääkimiste juhtimise eest rahvusvahelise meedia ja avalikkuse tähelepanu.