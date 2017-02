Samost: Savisaarest Keskerakonna nõuniku tegemine oli vägagi pragmaatiline otsus

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

"Jüri Ratase, Kadri Simsoni ja Mailis Repsi seltskonna poolt on see väga pragmaatiline diil. Veel rohkem pragmaatilisemaks on Eesti poliitikas väga raske minna," leidis Samost.

Tema sõnul rakendavad Ratas, Simson ja Reps Edgar Savisaare rahatuks jäämist kriminaaluurimise ja algava kohtuprotsessi ühe tulemusena oma poliitiliste eesmärkide läbiviimise ette Keskerakonnas.

"See võib jätta väljaspoole üht- või teistpidi muljet, kuid see, mis loeb, on Edgar Savisaare käitumine vastavalt nendele tingimustele, mis talle on dikteeritud," märkis Samost ja lisas, et oli ju näha, et pikka aega ei võtnud Savisaar neid tingimusi vastu.

"Ma üldse ei imestaks, kui ta võttis need tingimused vastu, kui tal hakkas raha pangaarvel otsa saama," nentis Samost.

Rummi sõnul on Savisaare õigusabikulud läinud suureks, palka ta parasjagu kuskil ei teeni ning ka tema head sõbrad ettevõtjad ei julge teda toetada, kuna teavad õiguskaitseorganite huvi tema vastu.

"Sellises olukorras tegi Savisaar otsuse, mis talle emotsionaalselt üldse ei meeldinud ja oli pigem vastik, aga paratamatu," arvas Rumm.

Rummi sõnul heideti Jüri Ratasele selle otsuse puhul ette, et see on moraalitu, põhimõttelage ja näitab, et erakond ei ole üldse muutunud.

"Mina tahan siinkohal küll rõhutada, et Jüri Ratasel erakonna esimehena pole esimene huvi meeldida Eesti ajakirjandusele. Tema esimene huvi on ikka see, et hoida oma erakonda koos ja erakonna reiting kõrge," märkis Rumm.

Alates esmaspäevast on Edgar Savisaar Keskerakonna palgaline ajaloonõunik, kes tegeleb erakonna ajalooga ja annab sellega seoses vajadusel nõu.

Keskerakonna peasekretäri Jaak Aabi sõnul oli esialgu juttu Savisaarele 3500 euro maksmisest kuus, kuid lepingus on tema palganumber seoses juba praeguseks erakonna poolt temaga seoses tehtud kulutuste tõttu väiksem.