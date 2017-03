Tööpakkujate hinnangul võiks Kagu-Eestis pidada ühist töömessi

Reedel Võrus toimunud töötukassa töömessil tõdeti, et Kagu-Eestis võiks vabalt olla ka ainult üks mess, kuna nii tööotsijate kui ka -pakkujate jaoks ei kehti enam ammu maakonnapiirid.

26-aastane aiandust õppinud Jaanika Märdimäe on tööd otsinud juba viimased pool aastat. Oma valdkonnas aga töö leidmine polegi Võrumaal nii lihtne, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Väga keeruline on, põhimõtteliselt ei ole väga midagi siin. Põhiline perspektiiv läheb ikkagi Tartu maakonda. Põlva maakonda ma vaatan samamood sama aktiivselt kui Võrumaa oma," rääkis Märdimäe.

Samas kui Jaanika Märdimäe otsib tööd korraga kolmes maakonnas, otsivad ka tööpakkujad töölisi üle mitme maakonna. Nii olid Võrumaa töömessil kohal ka tööpakkujad nii Tartu- kui ka Põlvamaalt.

"Meie poolest võiks ka olla üks töömess, mis kataks ära mõlemad piirkonnad. Meie senistele töötajatele ei ole tegelikutl väga vahet, et kas nad käivad Võrust või Põlvast," ütles Eesti maanteemuuseumi programmijuht Riinu Räim.

"Töömess kestab Võrus kolm tundi. Nüüd on pool töömessist juba mööda saanud ja me vaatame, et inimesi hakkab vähemaks jääma. Võib-olla me peaksime mõtlema seda, et meil on Kagu-Eesti töömess ja tulevad ühte kohta ühed inimesed," arutles Võrumaa töötukassa osakonnajuhataja Ene Kerge.

"Ma arvan, et Valgamaa töömess võiks ikkagi eraldi olla Võru- ja Põlvamaa töömessist, sest meie töömessil on kaasatud ka Läti tööandjad ja Läti tööjõud," kommenteeris Valgamaa töötukassa osakonnajuhataja Merike Metsavas.

Tööjõudu peaks aga jaguma ka Kagu-Eestis kolmes maakonnas, kus on Ida-Virumaa järel Eesti kõrgeim töötuse määr, olles nii Põlva-, Võru- kui ka Valgamaal natuke üle 8 protsendi, mis tähendab seda, et näiteks Võrumaal on üle tuhande töötu.

"Võrumaa on üsna tüüpiline piirkond, kus lokkab mikroettevõtlus. Pereettevõtjaid on hästi palju ja töökohti enam nii-öelda kõrvalt välja ei pakuta. Teiseks on tööd otsivate inimeste madal motiveeritus, inimesed ei ole ka täna valmis tööle minema," selgitas Ene Kerge.

Samas aga tööd on - reedel oli töömessil väljas 23 ettevõtjat 122 vaba töökohaga ning tööd oldi valmis pakkuma ka osalise töövõimega inimestele.

"See ei ole meie jaoks probleem, sest töökohad on ja tööülesanded on üsna erinevad ning nende tegemiseks on vaja erinevaid oskusi. See ikkagi selgub juba kohapeal rääkides, arusaades ja proovides," ütles Võru Empaki tegevjuht Remo Allikas.