Audit: ajateenistuse läbib ja õppekogunemistel osaleb plaanitust vähem inimesi

Kaitseväelased. (Foto: kaitseväe peastaap)

Kaitseministeerium ja kaitsevägi ei ole suutnud tagada, et ajateenistuse läbiks ja reservväelaste õppekogunemistel osaleks piisaval hulgal inimesi, leiab riigikontroll oma värskes auditis.

Audit toob välja, et ajateenijate väljaõpetamist ja reservväelaste õppekogunemisi on suures osas korraldatud riigikaitse arengukavas üksustele ettenähtud järjekorras, kuid näiteks ajateenistuse puhul on probleemiks ajateenijate plaanitust varasem reservi arvamine, seda eelkõige tervislikel põhjustel.

Seetõttu on sõjaajaüksuste tarvis ettenähtust vähem ka reservväelasi, kes on väljaõppe läbinud ja tervise poolest kõlblikud.

Ettenähtust varem reservi arvatute osakaal on seejuures viimastel aastatel kasvanud: kui 2011. aastal arvati enne ajateenistuse lõppu reservi 11,6% ajateenijaist, siis 2015. aastal 19,4%.

Reservväelaste õppekogunemistel on samuti osalejaid oluliselt vähem kui plaanitud, kuid viimastel aastatel on olukord paranenud.

Eesti kaitsevägi on põhiolemuselt reservvägi, mille lahinguvalmidus sõltub otseselt sellest, kui palju ja milliste oskustega ajateenijaid suudetakse välja õpetada ning hiljem oskuste värskendamiseks õppekogunemistele kaasata.

Riigikontroll hoiatab, et arvestades järgmisel kümnendil sobivasse ikka jõudvate noorukite vähest arvu, on senise trendi jätkudes üha raskem tagada seda, et ajateenistuse läbib ja reservväelaste õppekogunemistel osaleb piisaval hulgal inimesi.

Kaitseväe sõjaajastruktuuri mehitatus ja varustatus on auditis vaadeldud varustusklassides (relvastus, laskemoon, transpordivahendid, IT- ja sidevarustus, muu erivarustus) peaaegu kõikides üksustes viimase nelja aasta jooksul paranenud.

Audit kinnitas, et 2016. aasta aprilli seisuga olid kõige prioriteetsemad üksused hästi ja esmajärjekorras varustatud ning mehitatud.

Kaitseväe üksuste lahinguvalmidust kontrollitakse planeeritult ja regulaarselt nii iga-aastaste suurõppuste käigus kui ka kitsama fookusega kontrollide käigus konkreetsetes üksustes. Õppused on kajastatud kaitseväe aastaplaanides ja väljaõppe- ja rotatsioonikavades ning on muutunud kaitsevõime arendamise lahutamatuks osaks.

Kaitseministeerium ja kaitsevägi nõustusid auditis tehtud järelduste ning soovitustega. Õppekogunemistest vabastamise aluseid ja sanktsioone analüüsitakse ministri ülesandel lähiajal ning alternatiivseid kutse kättetoimetamise viise katsetati 2016. aasta detsembris toimunud lisaõppekogunemisel. Samuti on väljatöötamisel kutsete elektroonilise edastamise õiguslikud alused.

Auditiaruande täistekstile on kehtestatud juurdepääsupiirang kuni aastani 2022, aruande lisad on salajased.