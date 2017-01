Michal soovib, et Reformierakond ei raiskaks enam aega iseenda naba ümber keerutamisele

Reformierakonna üldkogu. (Foto: Anna Aurelia Minev/ERR)

Reformierakonna fraktsioon valis esmaspäeval Michali asemel fraktsioonijuhiks erakonna esimehe Hanno Pevkuri. "Surusin Hannol kätt ja soovisin edu," lausus Michal, kelle sõnul tegi ta vastavasisulise ettepaneku heast tavast lähtuvalt ise.

"Oleme halli argipäeva tagasi jõudmas. Meie ülesanne ei ole tegeleda Reformierakonna siseasjadega, vaid ühiselt võidelda väljapoole. See, mis toimub valitsuses, sisult kolm sotsiaaldemokraatliku erakonda oma maksutõusudega - selle vastu peame võitlema, mitte tegelema iseenda naba ümber keerutamisega," sõnas ta.

Michali kinnitusel on ta palunud kõigil toetada erakonna ühtsust ja uut juhtimist. "Nii Hanno Pevkurit, Kaja Kallast kui ka kõiki teisi, kes on võtmeotsuste tegijad."

"Ideelises mõttes on Siim Kallas võib-olla see suur majakas, kes hakkab erinevaid ideid esitama. Ootan huviga," ütles ta.

Ootused juhtidele on Michali sõnul kõrged, sest sügisel seisavad ees kohalikud valimised ning võtmepiirkondi on palju. Samuti on Reformierakond seadnud eesmärgiks valimisvõidu 2019. aasta riigikogu valimistel. "Ega eesmärk on sama, et erakond oleks edukas. Kes on juht, veab eest. Ülejäänud panevad õla alla."

Reformierakonna volikogu esimees ja viimased kolm aastat Tallinna piirkonda juhtinud Michal ütles, et juba ammu enne seda, kui avanes võimalus kandideerida parteijuhiks, alustas ta ettevalmistusi just kohalikeks valimisteks, et teha pealinnas hea tulemus.

Korraliku tulemuse kriteerium on Michali sõnul koalitsiooni moodustamise võime ning eelmistest valimistest parem tulemus.

"Tiim Tallinna moodustamine on juba alanud ja programmitöö samamoodi. Meeskond saab olema mitmekesine ja selle meeskonnaga teeme korraliku tulemuse," prognoosis ta.