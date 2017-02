Vabaerakonnast lahkusid Tallinna koostöökogu juht ja endine peasekretär

Margus Maidla. (Foto: ERR)

Äriregistri andmetel liitusid Vabaerakonna asutajaliikmed Miller ja Maidla erakonnaga 15. oktoobril 2014 ja lahkusid sealt 9. veebruaril, samas eitasid mõlemad BNS-ile kooskõlastatud lahkumist.

Erakonna Tallinna koostöökogu juhtinud Miller ütles BNS-ile, et lahkus erakonnast seetõttu, et peab Vabaerakonna plaani minna kohalikele valimistele valimisliitudes garanteeritud valimiskaotuseks. "Nagu ma ka erakonna sees ütlesin - kui asi läheb klounaadiks, siis tsirkuses ma ei tööta," sõnas Miller.

"Praegusel hetkel pole ma väga veendunud, et Vabaerakond täidab neid eesmärke, mille nimel me selle lõime - ehk siis uus, aus ja vaba poliitika," sõnas Miller. "Ma pole [erakonna esimehe Andres] Herkeliga veel rääkinud, aga usun, et ta teab mu lahkumisest, sest teisipäeval oli meil suur arvamuste lahkuminek ja seda sammu võis oodata."

Miller märkis, et tema lahkumine pole Maidla lahkumisega otseselt seotud. "Aga tõenäoliselt on see seotud üldisema nähtusega - Vabaerakonna liikmeskond väheneb, paha öelda, ma olen olnud selle erakonna sünni juures ja praegu näib erakond lihtsalt laiali jooksvat," ütles ta. "Kõigepealt võtan natuke puhkust, sest olen äärmiselt tüdinud südamega panustamast üritusse, mis näib, et ei jõua mitte kuhugi."

Endine peasekretär Margus Maidla põhjendas BNS-ile Vaberakonnast lahkumist uues apoliitilises projektis oselemisega. "Olen olnud pikalt teadusajakirjanik. Mul on üks teadustaustaga projekt jõudmas nii kaugele, et eeltööd on läbi ja ma hakkan tegutsema täitsa teises valdkonnas. Olen seepärast ennast erakonna tegevusest distantseerinud. On aus, kui ma nüüd igasugused ootused enda suhtes lõpetan," sõnas Maidla.

Milleriga ühel ajal lahkumise kohta ütles Maidla, et see on "kummaline kokkusattumus" ja ta kuuleb sellest ajakirjaniku käest. "Me pole Milleriga suured poliitilised sõbrad olnud, pigem olime rivaalid. Kindlasti polnud see kooskõlastatud," sõnas ta

Maidla ütles, et erakonna esimees Andres Herkel on tema lahkumisest teadlik. "Herkel helistas mulle eile [neljapäeval]. Ütleme nii, et ma loobusin temaga vestlemisest."

"Oleme üllatunud, et kuulsime nende [Milleri ja Maidla] lahkumisest ajakirjanduse vahendusel. Nad ei ole kumbki erakonda oma lahkumisest teavitanud," ütles Vabaerakonna pressiesindaja Epp Alatalu reedel BNS-ile. "Meile teadaolevalt ootavad Margus Maidlat ees poliitikavälised väljakutsed ja me soovime talle selleks edu. Ants Milleri puhul on tegemist loomingulise inimesega. Me usume, et saame peagi lugeda tema uusi kirjatöid."

Vabaerakonna esimeest Andres Herkelit ei õnnestunud BNS-il reede õhtul tabada.

Vabaerakonna endine tegevjuht astus erakonnast välja

30. jaanuaril lahkus Vaberakonnast selle endine tegevjuht Vello Väinsalu, kellel enda sõnul parteile etteheiteid ei ole.

Väinsalu ütles ERR-ile, et lahkus erakonnast isiklikel põhjustel. "Ma arvan, et olukord järjest paraneb. Mina nägin seda organisatsiooni kasvamas ja kui veel poolteist aastat tagasi oli seal ka erimeelsusi eri tiibade vahel, siis täna seda enam ei ole," rääkis Väinsalu. Ta lisas, et erakond on saanud küpsemaks.

Vabaerakonna juhatus nimetas Väinsalu erakonna tegevjuhiks 2015. aasta detsembris. Selles ametis oli ta möödunud aasta septembrini.

Vello Väinsalu on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna, töötanud ehitusorganisatsioonis EKE ja pikalt juhtinud enda osalusega ELKE Grupi AS-i. Ta on juhtinud neli aastat ka Vihula vallavolikogu.