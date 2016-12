Uudistepäeva kokkuvõte 29. detsembril

Selline sai teemade valik ERR.ee-s. Lisaks päevapoliitikale võtame aasta kokku ka viktoriinide ja pildigaleriidega.

27. detsembril saatis Apollo Holding OÜ juhatuse liige Mauri Dorbek kirjastustele Ilmamaa ja Pegasus lepingu ülesütlemise teate, mis tähendab, et alates järgmise aasta märtsist ei ole nende kirjastuste raamatud Apollo raamatupoodides enam saadaval.

Kolmapäeval lubas Lätit külastanud USA senaator Lindsey Graham, et USA valimiste ajal aset leidnud küberrünnakute eest on Venemaad ootamas sanktsioonid.

Kui ajakirjanikud Floridas Donald Trumpi käest uurisid, milline on tema arvamus Venemaale sanktsioonide kehtestamise kohta seoses USA valimiste ajal aset leidnud küberrünnakutega, vastas tulevane president: "Arvan, et peaksime oma eludega edasi minema".

Raadio 2 uudistemagasin "Agenda" läks Los Angelese tänavatele, et uurida kohalike käest, mida nad arvavad Ühendriikide uuest presidendist Donald Trumpist. California osariigi pealinna elanikele ei meeldi Trumpi võit, kuid nad on valmis andma vabariiklasest suurettevõtjale võimaluse.

Pevkur kommenteeris mängu jagamist ERR-i portaalile järgmiselt. "Ma lihtsalt nägin, et selline asi Facebookis levib ja ma lihtsalt jagasin seda. Seal ei ole küll minu poolt mingit tögamist ega pilamist. Ma võiks ka öelda, et ma olen solvunud, et ma mingi elukas olen, aga see ei ole olnud minu eesmärk, et kuidagi tögada. Mulle lihtsalt tundus, et see oli naljakas, et mind on mingiks elukaks tehtud. Ma ei ole otsinud seal rohkem midagi. Ma lihtsalt jagasin seda, et ma olen mängu sisse pandud ja sellega asi piirdub."

Taxify ja Uberi sõiduhind tõotab aastavahetusel mitmekordseks kerkida

Taxify arendusjuht Martin Villig rääkis ERRile, et aastavahetusel on nõudlus tavalisest 10-14 korda suurem kui tavalisel ajal, kuid kümme korda rohkem autosid on keeruline tänavale tuua.

"Oleme küll väga palju juhte koolitanud ja lisanud süsteemi, et nad saaksid aastavahetusel tulla sõitma, ja juhtide tagasiside on sama: nad ütlevad, et kui on täiesti tavapärased tariifid, mis iga päev kehtivad, siis nad pigem eelistavad olla kodus pere juures. See tähendabki, et meil jäi eelmisel aastal 13 000 klienti teenindamata lihtsalt sellepärast, et ei olnud autot," selgitas ta.

Prantsusmaa lõunaosas, Beaucaire'i väikelinnas sai üks uus tänav nime Brexiti ehk Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise järgi.

Nimevaliku algatas paremäärmuslikuks peetud Prantsuse Rahvusrindesse kuuluv linnapea Julien Sanchez, kelle sõnul on tegu austusavaldusega brittidele, kes otsustasid juunis Euroopa Liidust lahku lüüa, vahendas ajaleht L'Express.

Kellel järgmine aasta juba ette eriti meeldiv paistab, on seekord õnnega koos – 2017. aasta kestab Eestis ja suuremal osal idapoolkerast tavapärasest sekundi võrra kauem. Astronoomilise ja aatomkellade aja vastavusse viimiseks näitab 1. jaanuaril kell 1.59.59 järel 2.00.00 asemel ametlikult aega 1.59.60.

180 kg kaaluv Baruto oli oma 101,1 kg kaaluvast vastasest kindlalt üle ja domineeris suurema osa matšist, teenides võidu kohtunike ühehäälse otsusega.

Eesti üks parimaid vabavõitlejaid Ott Tõnissaar kommenteeris Kaido Höövelsoni tänast võidukat matši Jaapanis ning jagas tema tulevastele vastastele taktikalisi näpunäiteid.

