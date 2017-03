Ajakirjanik Mart Pukk astus sotsiaaldemokraatlikku erakonda

Mart Pukk. (Foto: Erakogu)

"Olen oma pika ajakirjanikutöö jooksul puutunud kokku väga erinevate inimestega, suurte ja väikeste ideedega, jälginud erinevate erakondade tõusu ning langust. Tänaseks olen poole valinud," ütles Pukk. "Sotsiaaldemokraatlik erakond seisab nõrgemate eest, nende eest, kes end ise kaitsta ei suuda. See on minu jaoks elus väga oluline,” lisa ta.

SDE pressiteates seisab, et värske sotsiaaldemokraadi sõnul on tema poliitiliseks eeskujuks Eesti poliitika grand old lady Marju Lauristin, kelle põhimõttekindlus, eetilisus ning selge eneseväljendusoskus eristavad teda kõigist teistest Maarjamaa poliitikutest. "Maailma mastaabis on mulle enim muljet avaldanud Mahatma Gandhi, kes tõestas, et ilma vägivallata on võimalik edu saavutada ning et tõde ongi jumal," lausus Pukk.

Mart Pukk on sündinud 1955. aastal Kehtnas. Näitlejakutse sai ta Tallinna Riiklikust Konservatooriumist ning lavastaja eriala omandas 1980. aastal Moskvast. Muuhulgas on Pukk töötanud kirjandusala juhatajana Rakvere teatris, peatoimetajana telekanalis TV1, veebiportaali juhina Eesti Ekspressis, peatoimetajana Delfis ning pikka aega erinevatel töökohtadel raadios Kuku.