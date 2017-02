SDE juhatus toetas sisekaitseakadeemia õppetegevuse Narva kolimist

SDE juhtide koosolek (Foto: Anna Aurelia Minev)

Sotsiaaldemokraatide juhatus oli erakonna esimehe Jevgeni Ossinovski sõnul akadeemia ümberpaigutamise küsimuses üksmeelne: riigi kohaloleku suurendamiseks ja turvalisuse tõstmiseks Ida-Virumaal on otstarbekas kolida Sisekaitseakadeemia Tallinna õppehoone Narva linna.

„Siseminister esitas põhjaliku ülevaate kolmest erinevast variandist ja sotside selge toetuse pälvis lahendus, mille tulemusena akadeemia Tallinnas toimuv õppetegevus kolitaks Narva,“ kinnitas Jevgeni Ossinovski.

„Mul on hea meel, et uus valitsus on otsustanud suunata täiendavaid investeeringuid Ida-Virumaale ning otsus sisekaitseakadeemia Narva liigutada oleks esimeseks pääsukeseks. Ma saan küll aru, et igale asutusele meeldib olla seal, kus on aastakümneid oldud, ent aktiivne regionaalpoliitika eeldab meist paljude mugavustsoonist välja tulemist,“ lisas erakonnajuht.

Erakonna juhatusele kolimisplaanide võimalusi tutvustanud sotsist siseminister Andres Anvelt rõhutas, et sisekaitseakadeemia ümberpaigutamine Narva nõuab täiendavalt mitmekümne miljoni euro suuruse investeeringu eraldamist valitsuse poolt, samuti katet kolimisjärgsetele kasvanud püsikuludele.

Anvelt ise on varem eelistanud varianti, kus Narva kolitakse vaid praktikabaas, sest Tallinnas toimuva õppetegevuse Narva kolimist pidas ta finantsiliselt ebarealistlikuks.