Uudistepäeva kokkuvõte 5. jaanuaril

Head tööpäeva lõppu! Ja ettevaatust koduteel: ilm on endiselt väga tuisune ja teed võivad kohati libedad olla. Aga järgnevalt ülevaade teemadest, mis täna ERR.ee-s suuremat tähelepanu said.

Reformierakonna kaks esimehekandidaati kohtusid Vikerraadio stuudios. Debatis tekkis teravaim vaidluskoht sellest, kas Reformierakonna kontoril on õigus esimehekandidaadi kirja enne siselisti saatmist üle lugeda.

"Minu jaoks üsna arusaamatu näide on see, kui peasekretär palus, et enne, kui ma saan oma kirja erakonna liikmetele laiali saata, saab ta selle üle lugeda," rääkis Pevkur. Michal vastas seepeale, et ka temale esitati sama palve ning naljatas, et kahtlustas seepeale, et kontor töötab Pevkuri heaks. "Ju siis olid selleks omad põhjused. Mina ei teinud sellest numbrit".

Kogu debatti saab järele vaadata ja kuulata.

Tuisk teeb pahandust: rongid hilinevad, autod on kraavis, üks raske õnnetus

Tänase päeva jooksul on Harjumaal ning Ida- ja Lääne-Virumaal toimunud ligi 50 liiklusõnnetust. Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juht Hannes Kullamäe palub sõidukijuhtidel olla talvistes teeoludes tähelepanelikud ning mõistvad.

Ilmaolud põhjustasid tõrkeid raudtee pöörangute töös, mistõttu mitmed Elroni reisid hilinevad ning mõned reisid on asendatud bussidega.

Kella 13 ajal põrkasid Lääne-Virumaal Tallinna maantee 110. kilomeetril kokku Vene registreeriumisnumbriga auto ja väikebuss. Kolm Tallinna külastanud ja Peterburi suudunud turisti said raskelt vigastada. Ida prefektuuri pressiesindaja Kerttu Krall rääkis ERRi venekeelsele portaalile, et tugeva tuisu tõttu oli nähtavus piiratud.

Reformierakonna auesimees Siim Kallas teatas, et käis kolmapäeval Põhja-Eesti regionaalhaiglas (PERH) südameoperatsioonil.

Karin Koppel uuris, kuidas mõjutab alampalga tõstmine lasteaiatasu. Võrdõigusvolinik Liisa Pakosta juhtis teemale tähelepanu juba 2015. aastal. Ta märkis, et lasteaia kohatasu ei tohiks alampalga tõusmisel automaatselt kerkida ning on sama meelt senini, olukord püsib aga muutumatult.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps nentis aga, et mingi piirang peab jääma ja paremat pole hetkel välja töötatud.

Ühiskondlikud võimumustrid peegelduvad inimestevahelises suhtluses. Neid mustreid võivad mõjutada lugematud faktorid alates partnerite vanusevahest ja lõpetades sellega, mis laadi suhtega tegemist on. Muu hulgas võib võimusuhteid märgata ka keelekasutuses.

Suhtluspartnerite omavahelisi positsioone võib kirjeldada näiteks selle kaudu, kes vestlustes rohkem rääkida saab, kes jututeemasid valib või kes partneri(te)le rohkem vahele segab, kirjutavad Tartu ülikooli eesti keele foneetika teadur Pärtel Lippus ja foneetika doktorant Kätlin Aare.

Kas kammid juukseid õigesti? Maailma esimene nutikas juuksehari annab sellele vastuse, analüüsides seda, kui tugevasti, millise nurga alt ja kui mitu korda kiharaid harjad.

Pealtnäha näeb hari välja igati tavaline. Lähemal vaatlusel selgub aga, et sellel on küljes mikrofon ja veel neli erinevat sensorit. Nagu kõik nutiseaded, ühendub ka Hair Coach (mille võiks eesti keelde tõlkida kui juuksetreener) nutitelefoniga, kuhu saabub andurite kogutud ja analüüsitud info.

Tugev ülekaalulisus ja rasvumus ei kasvata ainult inimeste riski haigestuda näiteks südame ja veresoonkonna haigustesse ning II tüüpi diabeeti, vaid võib pidurdada nende imiku- ja maimikueas olevate laste vaimset arengut. Oma mõju on ka isade ülekaalul, kirjutab Jaan-Juhan Oidermaa Novaatoris.

''Ülekaaluliste isade lapsed kukkusid enne kolmandat eluaastat nende sotsiaalseid oskusi mõõtvas katses läbi 75 protsenti sagedamini. Nad ei oska oma eakaaslastega niivõrd hästi suhelda ja suhestuda,'' selgitas uurimuse juhtivautor Edwina Yeung Eunice Kennedy Shriveri riiklikust lastetervise ja inimarengu instituudist ERR Novaatorile.

Gorbatšov on surnud, paavst kuulutas Donald Trumpi pühakuks, Eesti televaatajad vaatasid aastavahetusel kõige enam Vladimir Putini kõnet. Mis on neil uudistena näivatel infokildudel ühist? Õige vastus on: need kõik on valed, kirjutab Marju Himma-Kadakas arvamusloos.

Üks erinevus siiski on. Kui Gorbatšovi surma (mille kohta on valeteateid tulnud viimase kolme aasta jooksul vähemalt kuus korda) ja Trumpi pühakuks kuulutamise uudised olid pahatahtlikud väljamõeldised, mille levikule aitas kaasa sotsiaalmeedia, siis Vladimir Putini kõne vaadatavuse populaarsuse osas on tegu Eesti ajakirjandusväljaande teadliku ja tahtliku vale levitamisega.

Ida-Virumaal asuv Valaste juga on külmade ilmade saabudes võtnud kauni talvise ilme.

Vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lääne-Eestis sajab kohati vähest lund. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s, õhtul saartel lõuna- ja edelatuul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on -8..-13, Ida-Eestis kuni -17°C.