Venemaa maksud muudavad Luhamaa piirpunkti autopargi aina luksuslikumaks

Luhamaa piiripunkt. Foto on illustreeriv. (Foto: Postimees/Scanpix)

Luhamaa piiripunktil seisvast 50 arestitud autost ongi 75% traataia taha sattunud just sellepärast, et on tahetud maksudest kõrvale hoida ning seni on selliseid autosid peamiselt ees oodanud hävitamine, kirjutab Eesti Päevaleht.

Venemaa juba paar aastat autode impordi vastu ja kasutab selleks maksupiitsa. Näiteks BMW X6 Venemaale viimiseks tuleb tollis maksudena tasuda 48% auto hinnast, aga mitte alla 60 000 euro.

Autode arestimise levinuim põhjus on võltsitud identiteet. See tähendab, et auto keresse pressitud VIN-kood on välja lõigatud, üle löödud või kleebitud.

Kui piiripunktis avastatakse kahjustatud või võltsitud VIN-koodiga auto, tähendab see juriidilises keeles, et sellega piiripunkti saabunud isik on esitanud võltsitud dokumendid.

Kui rikkuja on nõus maksma trahvi, mis jääb enamasti 600–1000 euro vahele, siis kriminaalasja ei alustata. Riik sellest tulu just ei teeni, sest summa katab peamiselt menetluskulud.

Kuna sellistes situatsioonides sooritatakse maksupettus Vene riigi ees, lubatakse isikul pärast menetlustoiminguid oma teekonda jätkata. Aga ilma autota – kuni maksud makstud ja paberid korda aetud.

Eesti riik annab kelmidele võimaluse paberid korda ajada ja maksud tasuda ning siis autoga teekonda jätkata, ent Luhamaa piiripunkti dokumendiekspert Andres Pilmi sõnul jäetakse ligi 30% selliseid autosid lihtsalt piiripunkti maha.