Viis Tartu- ja Jõgevamaa omavalitsust ei nõustu sundliitmisega

Viis Tartu- ja Jõgevamaa omavalitsust ei nõustu valdade sundliitmisega. Enamik neist põhjendab, et vallad vastavad juba praegu haldusvõimekuse kriteeriumitele. Kallaste linn pole aga nõus naabritega sundliituma, kuna vabatahtlikult naabrid Kallastega liituda ei tahtnud.

Haldusreformi Lõuna-Eesti piirkondlik komisjon tegi valitsusele ettepaneku sundliita Luunja ja Tähtvere vald Tartu linnaga, Nõo vald Elvaga, Kambja vald Ülenurmega ning Kallaste linn Peipsiääre vallaga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lisaks tegi komisjon ettepaneku sundliita Jõgevamaal asuv Pala vald Peipsiääre vallaga Tartumaal ning samuti Jõgevamaal paiknev Tabivere vald Tartu vallaga.

Tartu maavanem Reno Laidre põhjendas Luunja näitel, et ettepanekud sundliitmiseks tehti ennekõike inimeste liikumissuundi arvestades.

"Kõige kaalukamad argumendid olidki ühest küljest linnaga orgaaniliselt kokku kasvanud Lohkva ja Veibri kant, kus elab ligi pool Luunja valla elanikkonnast, pluss väga head ühendused. Ja mis salata, eks need töökohad ja tõmbekeskused ja liikumissuund olegi suurema keskuse suunas," selgitas Laidre.

Tabivere on Tartu- ja Jõgevamaa omavalitsustest ainus, mis nõustub sundliitmisega. Luunja vald esitas valitsusele taotluse jätta sundliitmine algatamata. Taotluse esitamist kaaluvad ka teised sundliitmisega mittenõustuvad Tartu- ja Jõgevamaa omavalitsused.

"Sundliitmine on ikkagi äärmuslik abinõu ja seda peaks rakendama juhul, kui omavalitsuse võimekus on nii väike, et ta ei vasta seaduses toodud nõuetele ja haldusreformi eesmärgile. Aga meie puhul see nii ei ole. Me leiame, et me täna suudame kõiki ülesandeid täita ja meil on piisav võimekus olemas," rääkis Luunja vallavanem Aare Anderson.

Kallaste linnaga ei nõustunud naabervallad Alatskivi, Vara ja Peipsiääre vabatahtlikult liituma Kallaste suure võlakoormuse tõttu. Nüüd keeldub Kallaste nende omavalitsuste moodustatud Peipsiääre vallaga sundliitumast.

Samal ajal ootab Kallaste valitsusele saadetud pöördumises linnale täiendava ühinemistoetuse väljamaksmist.

"Me pole üldse süüdi, me tegime omalt poolt kõik, mis oli võimalik teha. Valmistasime dokumendid, lepingud ja seletuskirjad. Kõik on meie poolt tehtud. Lihtsalt meid visati välja," selgitas Kallaste linnapea Gennadi Kulkov.

Ehkki sundliitmisega Kallaste Kulkovi sõnul ei nõustu, on linn valmis liitumisläbirääkimisel osalema. Valitsus teeb omavalitsustele sundliitmise ettepaneku hiljemalt 15. veebruariks.