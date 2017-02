Uudistepäeva kokkuvõte 15. veebruaril

(Foto: ERR)

Suurem osa 15 Eesti maavanematest plaanib sügisel kohalikel valimistel kandideerida. Ehkki eelnevatel on tõstatunud ka küsimus huvide konfliktist maavanema ametikoha ja volikogusse kandideerimise vahel, siis maavanemad ise selles probleemi ei näe, vahendas Madis Hindre raadiouudistes.

Rahvusringhäälinguga vestelnud maavanemast vähemalt kaheksa plaanivad eesootavatel kohalike omavalitsuste valimistel kandideerida. Harju maavanem Ülle Rajasalu (Reformierakond), Tartu maavanem Reno Laidre (Reformierakond) ja Põlva maavanem Igor Taro (IRL) veel oma otsust pole teinud ning nende sõnul mängivad kandideerimisotsuse tegemisel rolli erakonnasisesed plaanid.

Parteitu Jõgeva maavanem Viktor Svjatõsev teatas aga, et tema pigem ei kandideeri, kuna tema esmane eelistus pärast maavanema töö lõppemist on erasektoris. Sellest, kas maavanemal sobib valla- või linnavolikogusse pürgida, on räägitud vähemalt viimase kümne aasta jooksul korduvalt.

Riigikontrolli hinnangul on riik töövõime toetamise süsteemi rakendamiseks valmis osaliselt – välja on arendatud võimekus hinnata töövõimet, osutada töövõimekaoga inimestele teenuseid ning pakkuda abivahendeid, kuid tööandjate valmisolek töövõimekaoga inimesi palgata on väike.

Töövõimereformi lõplik õnnestumine sõltub auditi põhjal aga sellest, kas tööandjad palkavad töövõimekaoga inimesi ning kas suudetakse töövõimekao teket ennetada, sealhulgas vähendada üha kasvavat tööõnnetuste hulka.

Auditist selgus, et tööandjate valmisolek selleks on osaline: töövõimekaoga inimesi oli valmis tööle võtma 31% tööandjatest. Selleks ei näinud võimalust 44% ning ülejäänud tööandjad ei osanud seisukohta võtta.

Keskkonnainspektsiooni 2016. aasta kokkuvõte näitab, et keskkonnaalaste õigusrikkumiste arv on jätkuvalt langustrendis. Kümne viimase aastaga on aastane rikkumiste hulk langenud umbes poole võrra, jõudes eelmisel aastal 2000 piirimaile.

„Maksumaksja panustab Keskkonnainspektsiooni töös hoidmisesse aastas 6,1 miljonit eurot, saades selle eest keskkonnaalaste rikkumiste ennetamist, avastamist, aga ka rikkujate karistamist sooritatud seaduserikkumiste eest. Tegevust jätkub maale ja vee peale, aga ka kohtusaalidesse. Igavust pole endiselt põhjust tunda, kuigi õigusrikkumiste arv on kahanenud," ütles keskkonnaminister Pomerants.

Tõsisemad ja aeganõudvad keskkonnaprobleemid on seotud eeskätt tööstuse ja tootmisega, nagu näiteks välisõhu kvaliteet Ida-Virumaal keemiatööstuspiirkondades või Harjumaal Maardu-Muuga ümbruses. Positiivsete arengutena võib nimetada Muugale e-ninade paigutamist, Kohtla-Järve välisõhu uuringut, millele järgnevad konkreetsed tegevuskavad.

Piirivalvurid tabasid 9. veebruaril Võrumaal Meremäe vallas ebaseaduslikult Eestisse saabunud kaheksa vietnamlast. Vietnamlased ületasid ajutise kontrolljoone Tiklasõ külas, kuid jäid piirivalvuritele vahele.

Turvakontrolli järel hindasid meedikud nende tervislikku seisundit ning Tartu halduskohtu otsusel paigutati nad kinnipidamiskeskusesse. Ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületamise osas käivitas politsei kriminaaluurimise.

USA president Donald Trump ootab Moskvalt Krimmi poolsaare tagastamist Ukrainale, ütles teisipäeval Valge Maja pressisekretär Sean Spicer.

"President Trump on öelnud väga selgelt, et ta ootab Vene valitsuselt Ukrainas toimuva vägivalla deseskaleerimist ja Krimmi tagastamist," ütles Spicer.

Spicer meenutas, et ennist ütles USA alaline esindaja ÜRO-s Nikki Haley samuti, et Washingtoni seisukoht Krimmi küsimuses pole USA varasema poliitika seisukohast muutunud ning et Venemaa on Krimmil okupatsioonivõim. Tema sõnutsi mõistab Trumpi administratsioon heade suhete tähtsust Venemaaga, kuid ei välista, et neid ei pruugi kujuneda.

Harjumatult koormavale treeningule või muule kehalisele tegevusele järgnev lihasvalu on keha sõnum, et vigastuste vältimiseks tuleks nüüd puhata.

Küllap oleme kõik kogenud tavapärasest raskemale kehalisele koormusele järgnevat lihaste valulikkust, kuid siiani pole keegi põhjalikult kirjeldanud taastumisprotsessis oleva lihasraku talitlust.

Nähtust uurinud teadlased leidsid, et lihasel endal on kaitsemehhanism, mis peaks takistama inimest veel mitmeid päevi pärast pingutust endale veel rohkem liiga tegemast.

kui uskuda telefonivalmistaja LG poolt läbiviidud uuringut, kogeb umbes 90 protsenti telefoni omanikest seoses selle aku tühjenemisega ängistust. Iga teine-kolmas kogeb hirmu, kartuses jääda ilma mõnest kõnest. Iga kolmas jätab käimasoleva töö sinnapaika ja läheb akulaadija puuduses kasvõi koju, et tagada telefoni jätkuv töös olek. Hirm jääda mõnest telefonikõnest ilma on saanud nimeks nomofoobia. Sõna on kombinatsioon inglise keelest "'No Mobile Phone Phobia'" ehk mobiiltelefonita oleku kartus.

Nomofoobidel esineb huvitavaid sümptomeid. Näiteks kalduvus tunda fantoomvibratsioone, nagu teataks telefon sõnumi saabumisest, kuigi seda ei ole juhtunud. Nad haaravad tihti telefonist, et kontrollida, kas see teatas äsja midagi või järsku jäi neil midagi märkamata. Loomulikult võtavad nad telefoni kaasa sinna, kuhu läksid traditsiooniliselt isegi kuningad üksi.

Neil on raske jälgida reaalse vestluse kulgu, kuna mõtted rändavad telefonis toimuvale. Loomulikult tabab neid äng, kui telefoni aku tühjeneb. Kes tahab neid kiusata, võib esitada küsimuse – mis juhtuks, kui sinu telefon ära kaob. Juhtub see, et neid tabab äng ja mõnikord isegi paanikahoog. Seda pelgalt juba taolise küsimuse peale. Seega ärge seda teistele tehke. Püüa nüüd ise mõelda olukorrale, kus jääd telefonist ilma. Kas nüüd on hea olla?

14. veebruaril linastus kinos Sõprus dokumentaalfilm "Armastus..", publiku küsimustele vastas režissöör Sandra Jõgeva. Seansile järgnevast vestlusest tegi otseülekande ERRi kultuuriportaal.

Tallinna linnavalitsus võttis vastu Tallinna linnahalli ja selle lähiala detailplaneeringu, mis hõlmab 11,5 hektari suuruse maa-ala. Planeeringulahenduse väljatöötamisel on lähtutud vajadusest kujundada Tallinna linnahalli ja Logi tänava vahel asuvast hoonestamata maa-alast atraktiivne linnaruum, mida ilmestavad jalakäijate ja kergliiklejate tarbeks kujundatud hoonetevahelised väljakud, haljastatud tänavad ja rannapromenaad.

Pilves selgimistega ilm. Õhtupoolikul sajab kohati lörtsi ja vihma. Puhub edela- ja läänetuul 4-10 m/s. Õhutemperatuur on 0..+4°C.

