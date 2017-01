Uudistepäeva kokkuvõte 10. jaanuaril (Foto: Fotokollaaž/ERR)

Euroopa riigimehed hoiatavad Trumpi soojade suhete eest Putiniga, Eestist viiakse Soome veerandi võrra vähem alkoholi ja FIFA otsustas finaalturniiri osalejate arvu suurendada – need on mõned olulisemad teemad õhtuse vööndi lävel olevast uudistepäevast.

Hulk Kesk- ja Ida-Euroopa riigimehi, nende seas ka Eesti eelmine president Toomas Hendrik Ilves, saatsid USA presidendiks valitud Donald Trumpile kirja, milles hoiatavad Ameerika Ühendriikide järgmist riigipead Venemaaga seotud ohtude eest.

"Putin ei pürgi Ameerika suureks tegemise poole. Meie teie liitlastena pürgime. Lepinguga seotud liitlastena pöördume me ameeriklaste poole uues USA administratsioonis ja Kongressis, et nad püsiksid kindlana meie ühiste eesmärkide ja huvide kaitsel: rahu, Atlandi-ülene tugevus ja vabadus," vahendab ajaleht Washington Post 17 riigimehe poolt alla kirjutatud pöördumist.

Kirjale on alla kirjutanud üks praegu ametis olev president - Bulgaaria riigipea Rosen Plevneliev - ning mitmed endised presidendid, valitsusjuhid ja välisministrid. Nende seas on näiteks Rumeenia ekspresident Traian Basescu, Eesti ekspresident Toomas Hendrik Ilves, Läti ekspresident Vaira Vike-Freiberga ja Rootsi endine peaminister Carl Bildt.

Eestist soomlaste poolt Soome viidava alkoholi kogus väheneb Soome alkoholiseaduse muudatuste mõjul veerandi võrra, selgub Soome jaefirmade esindusorganisatsiooni Päivittäistavarakauppa tellitud uuringust.

Kui kogu Eestist kaasa toodava alkoholi kogus väheneb veerandi võrra, siis uuringu alusel väheneks Eestist Soome viidava õlle, siidri ja long-drink-ide kogus koguni poole võrra, seisab Taloustutkimus läbi viidud uuringus.

Alkoholiseaduse muudatuste mõjul suureneb uuringu alusel Soome maksutulu 60 miljoni euro võrra.

Lisaks peaks muutuma ka tarbijate käitumine – uuringu koostajate hinnangul hakkavad inimesed vähem tarbima kangeid alkohoolseid jooke, eelistades nendele tulevikus väiksema alkoholi sisaldusega tooteid.

Rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA võttis vastu otsuse, et alates 2026. aastast pääseb maailmameistrivõistluste finaalturniirile senise 32 asemel 48 riiki.

Hääletuse tulemus oli ootuspärane, sest FIFA 211 liikmesriigist 135 pole kunagi finaalturniirile jõudnud, neist Aafrikast 54-st 41 ja Okeaaniast 11-st 10.

Tallinna kesklinnas Pärnu maantee ääres looduskaitsealuse hõlmikpuu kõrval laiub praegu veel tühi, aiaga ümbritsetud ala. Lähiaastatel peaks sellele, Pärnu maantee 31, 33 ja 35 ja Peeter Süda 4 kinnistuid hõlmavale krundile kerkima uus kontori- ja elumaja. Seoses ehitusplaanidega uuriti 2016. aasta augustis–septembris arheoloogiliste kaevamiste käigus läbi umbes 3000 ruutmeetri suurune ala. Tegemist on pindalalt ühe suurema arheoloogilise uuringuga Tallinnas pärast kaevamisi Vabaduse väljakul 2008.–2009. aastal.

Ajalooliselt paiknes uuritud ala Harju värava eeslinnas. 1699. aastal valminud Tallinna kruntide plaanil on Pärnu maantee selles paigas juba samal kohal, kus praegugi. Hooneid käsitletaval alal 17. sajandi teisel poolel veel polnud – seal laius kuni Liivalaia tänavani Tallinna raehärrale Georg Müllerile kuulunud põld. Pärast Põhjasõda hakkas linn endisele Mülleri põllule krunte müüma. 1764. aasta plaanil on Pärnu maantee ääres juba hooned ja 20. sajandi lõpuks oli ala tihedalt hoonestatud. 2007. aastal lammutati segastel asjaoludel kaks Pärnu maantee ääres olnud muinsuskaitsealust 19. sajandi puitelamut. Hiljem lammutati ka ülejäänud kõnesolevatel kinnistutel paiknenud hooned, et vabastada ala uusehituseks.

Eesti konjunktuuriinstituudi (EKI) toidukorv kallines kolme kuuga 1,7 protsenti ning aastavõrdluses ehk 2015. aasta detsembrist mullu detsembrini 2,5 protsenti, suurimad ostukulud toidukorvis olid lihasaadustel.

Konjunktuuriinstituudi toidukorv maksis mullu detsembris 69,67 eurot ning on sama aasta septembri ostukorvist 1,7 protsenti ehk 1,16 eurot kallim. 2015. aasta detsembriga võrreldes kallines toidukorv mullu detsembriks 2,5 protsenti ehk 1,72 eurot.

Mullu detsembris võrreldes septembriga olid odavamad leib‐sai‐sepik, keeduvorst, suitsuvorst ja kartul ning kallimad kala, piima‐ ja lihasaadused, kanamunad ja suhkur.

Maroko keelab julgeolekukaalutlustel kogu nägu katvate moslemirüüde burkade tootmise ja müügi, teatas ajakirjandus teisipäeval. Maroko ametivõimud ei ole teadet kinnitanud, kuid ajakirjanduse andmetel peaks siseministeeriumi korraldus jõustuma sel nädalal.

"Me astusime samme selle riietuseseme impordi, tootmise ja turustamise täielikuks keelustamiseks kõigis kuningriigi linnades," ütles uudisteportaal Le360 siseministeeriumi kõrge ametniku sõnu vahendades.

Ilmselt on otsuse taga julgeolekukaalutlused, sest "bandiidid on korduvalt kasutanud seda riideeset kuritegude toimepanekuks", lisati teates.

Maroko kuningas Mohammed VI pooldab mõõdukat islamit ja suurem osa naisi eelistab kanda hidžaabi, mis jätab näo katmata. Salafistide ringkondades ja riigi konservatiivsemas põhjaosas kantakse ka nikaabi, mille puhul paistavad välja ainult silmad.

Venemaa võib tänavu osaliselt kaotada Balti sprottide impordikeelu, ütles Vene veterinaar- ja fütosanitaarameti Rossalhoznadzori esindaja Aleksei Aleksejenko portaalile RNS.

Tema sõnul ootab amet Balti kolleegidelt ettepanekuid. "Ootame neilt kinnitusi - nimekiri ettevõtetest, garantiid, et probleemid on lahendatud," ütles Aleksejenko.

Novembris teatas Läti veterinaar- ja toiduamet, et Rossalhoznadzor ütles neile telefoni teel, et kaalub Läti kalatoodete impordikeelu ümbervaatamist. Samuti novembrikuus ütles Rossalhoznadzori juht Sergei Dankvert portaalile Rambler, et teatud mahus Eesti ja Läti ettevõtetelt võidakse lubada sprottide eksport Venemaale taastada, täies mahus aga mitte.

Võitlus ellujäämise nimel on asendunud võitlusega võimu nimel. Infost ja ”tõest” on saanud meie aja malenupud, millega tuleb mängida ja neid heaperemehelikult kasutama ning tarbima õppida. Mõlema juurde käib ka vastutus. Ja uus aeg on elujõuline siis, kui osatakse ka minevikust ajatud mängureeglid kaasa võtta, kirjutab Erle Loonurm oma essees.