Tartlased pääsevad alampalga tõusust tingitud lasteaiakoha kallinemisest

(Foto: Postimees/Scanpix)

Lasteaedade kohatasuks on enamikus Eesti paigus määratud kindel protsent alampalgast ning alates 1. jaanuarist kerkis alampalk mulluse 430 euro asemel 470 euroni. Kohatasu maksimummääraks on viiendik alampalgast, kuid pigem jääb keskmine määr eri paigus kümne protsendi kanti.

Tallinnas, kus mullu tuli lasteaiakoha eest välja käia 52,46 eurot kuus, sest kohatasuks on seatud 12,2 protsenti valitsuse kehtestatud palga alammäärast, tuleb alanud aastal maksta 57,34 eurot.

Tartu linnavolikogu on kehtestanud kohatasuks 15 protsenti alampalgast, nii et mullu oli see 65,4 eurot kuus. Tartu linna haridusosakonna alushariduse peaspetsialist Kaspar Kreegimäe ütles ERRile, et tänavu juunis tegi volikogu otsuse kohatasu määramise põhimõtteid muuta, nii et summa arvutataks mitte kehtiva, vaid eelmise aasta alampalgast lähtuvalt. Seega Tartus kohatasu tänavu ei muutu.

"Meil on ta nihkes. Kohatasu lasteaias ei tõusnud, aga järgmisel aastal ta tõuseb," selgitas Kreegimäe. "See ei tõuse samas tempos nagu seadus ette näeb, see on meie võimalus seda külmutada".

Tartust ja Tallinnast soodsamalt saavad lasteaialaste vanemad hakkama näiteks Paides, kus kohatasu on vaid 7,5 protsenti alampalgast. Seega tuli mullu maksta 32,25 eurot ja tänavu 35,25 eurot.

Kuressaares maksab lasteaiakoht kuus üheksa protsenti alampalga määrast, nii et see kerkib 38,70 eurolt 42,3 euroni. Viljandis on kohatasu 10 protsenti alampalgast ehk tasu oli 2016. aastal 43 ning tänavu 47 eurot kuus.

Hoopis soodsamaid hindu võib leida aga väiksematest valdadest, näiteks Võru valla kolmes lasteaias saab koha kuutasuga kuus eurot. Võru linnas, kus kohatasu ei ole alampalga määraga seotud, on lasteaiakoha hinnaks kehtestatud 17 eurot kuus.

Pisut kulukam on lasteaiakoht neis asutustes, kus on olemas ka ujula. Kohamaksumusele lisandub kõikjal ka söögiraha.