5 uudist, mida täna hommikul teada

Tartu ülikooli raamatukogu uksed jäävad talviseks sessiks suletuks



Tartu ülikooli tudengid on rahulolematud, sest ülikooli raamatukogu jääb keerulisemaks osutunud remonttööde tõttu ka eksamiperioodiks suletuks.

Kui kuuaega tagasi oli õhus veel õrn lootuskiir, et eksamisessiooniks tudengid raamatukokku tagasi pääsevad, siis tänane reaalsus on teine - raamatukogu veel nii pea külastada ei saa. Ehitustööde läbiviia AS YIT ehitusdirektor Toomas Rapp toob venimise põhjuseks tööde käigus selgunud hoone puudused, mis mõjutavad tööde lõpphinda ja tähtaegu.

Tartu ülikooli kantsler Andres Liiand tõdeb, et praegu on ehitustehnilisi küsimusi, milles tellija ja tööde läbiviija on erinevat meelt. Lisaks ei saa paluda raamatukogu osalist avamist eksamiperioodiks, kuna selleks vajalikud ohutus- ja turvalisusnõuded on täitmata.

Uuring: Eesti elanike usaldus kaitsevaldkonna vastu püsib kõrge

Eesti elanikud hindavad kõrgelt kaitseväge ja Kaitseliitu ning toetavad jätkuvalt nii ajateenistust kui ka NATO-sse kuulumist, selgus sügisel läbi viidud avaliku arvamuse uuringust.

Eesti inimesed usaldavad kõige rohkem päästeametit ja politseid ehk toetus on vastavalt 95 ja 92 protsenti, neile järgnevad kaitsevägi 75 ja Kaitseliit 71 protsendiga.

Eestikeelsete vastajate hulgas on kaitseväe usaldusväärsus püsinud 90 protsendi juures viimased kümme aastat ja usaldus Kaitseliidu vastu 85 protsendi lähedal viiel viimasel aastal.

Eesti julgeolekuolukord on vastanute hinnangul järgmise kümnendi jooksul parem kui maailmas tervikuna. Olukorra jäämist samaks või muutumist turvalisemaks järgnevatel aastatel eeldasid 54 protsenti küsitletutest, turvalisuse vähenemist 29 protsenti.



Parlamendierakondadest kasvatas enim liikmeskonda Keskerakond

Eesti parlamendierakondadest on aastalõpu seisuga enim liikmeid Keskerakonnal, partei on aastaga oma liikmeskonda 766 inimese võrra kasvatanud, Isamaa ja Res Publica Liit on samal ajal juurde saanud vaid 12 liiget.

Aastaid suurima liikmeskonnaga partei kohta hoidnud Keskerakonda kuulub praeguse seisuga 14 617 inimest, kirjutab Postimees. Liikmete arvult järgneb Keskerakonnale Reformierakond 12 432 liikmega. Kolmandal kohal olevasse IRLi, kuhu kuulub 9177 inimest.

Parlamendierakondadest on kõige pisem 2014. aasta sügisel loodud Vabaerakond, kus on vaid 684 liiget.



ETFL: 2016 oli hea turismiaasta, siseturismile lausa rekordiline

Eesti Turismifirmade Liidu aastakokkuvõttest selgub, et 2016. aasta oli turismile soodne, stabiilselt suurenesid nii välis- kui ka siseturistide numbrid ning kasvu jätku võib prognoosida ka uueks aastaks, kirjutatakse ETFL-i pressiteates.

Turismi esimese 10 kuu statistika näitab rohkem kui seitse protsenti kasvu nii majutatud välis- kui ka siseturistide arvus. 2015. aastal kukkunud välisturistide arv oli taas taas tõusuteel. Suurimad kuni 20 protsendised juurdekasvud tulid Euroopa suurtest riikidest, nagu Poola, Hispaania, Itaalia, Prantsusmaa ja Holland. Kasvanud on ka Aasia riikidest pärit turistide arv.

“Eesti peamistest ja olulisematest saatjaturgudest on stabiliseerunud eelmise aasta kukkumise suurim põhjustaja Venemaa ning kasvu näeme kõikide teiste peamiste saatjariikide osas. Kasvanud turistide arv kõikidest naaberriikidest,” ütles Eesti turismifirmade liidu peasekretär Mariann Lugus. “Ka siseturism on teinud tubli tõusu ning kui uuel aastal 12 kuu lõplikud numbrid saabuvad, on need ilmselt kõigi aegade parimad.”



ETV aastavahetusprogrammi huumoriosa pahandas pilatavaid juba enne eetrit

ETV aastavahetusprogrammi huumoriosa on pahandanud pilaobjektiks sattunud tegelasi juba enne eetrissejõudmist - nii pole enda mainimisega "Ärapanijas" rahul kriminaaluurimise all olevad Toomas Lepp ja Mart Ummelas.

Lepp tegi enda ja Ummelase nimel avaliku pöördumise, et neid puudutav osa meelelahutussaatest välja jääks ning on andnud märku, et asjaga tegelevad advokaadid, kirjutab Õhtuleht.

Ummelas tunnistas lehele, et pöördumine sai tehtud Lepa mahitusel. "Ei minul pole küll plaanis kuskile kohtusse minna, mul pole selleks rahagi," tunnistas Ummelas.

Tänane ilm



Täna on enamasti pilves ilm. Ennelõunal on vähest sadu kohati, pärastlõunal laialdasemalt, sajab vihma ja lörtsi, Ida-Eestis ka lund. Puhub edelatuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 17 m/s, õhtul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur tõuseb 0..+5°C-ni.